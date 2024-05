M. Banaś: NIK złoży do prokuratury zawiadomienie ws. działań w resorcie sportu

W resorcie sportu za poprzednich rządów mogło dojść do niegospodarnego wydatkowania środków publicznych i nadużycia władzy. NIK złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa - powiedział we wtorek prezes NIK Marian Banaś. Dodał też, że NIK nie wyda pozytywnej oceny ws. wykonania budżetu za poprzedni rok.