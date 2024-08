KGP: zatrważające dane dot. wypadków i utonięć. Policja apeluje o rozwagę podczas urlopów 04.08.2024 11:17 Dane nt. tegorocznych wypadków w czasie wakacji są zatrważające, w przypadku utonięć to śmierć 24 osób więcej niż przed rokiem. Wzrosła także liczba wypadków drogowych, których przyczyną są nadmierna prędkość, nieuwaga i spożycie alkoholu - powiedziała rzecznik KGP insp. Katarzyna Nowak.

Zdj. ilustracyjne (autor: Policja Siedlce)

- Chciałabym powiedzieć coś optymistycznego, ale niestety dane, które gromadzimy jako Komenda Główna Policji, są zatrważające. Niestety, porównując te wakacje do roku poprzedniego, w przypadku utonięć mamy wzrost o 24 osoby. To są konkretne życiowe tragedie - powiedziała.

Odnosząc się do bezpieczeństwa drogowego zauważyła, że wskaźniki wypadków od początku roku są wyższe niż przed rokiem, co szczególnie widać w trakcie wakacji. Na przygotowywanej przez KGP od kilku lat interaktywnej mapie, dostępnej w internecie, odnotowano od początku lipca 227 czarnych punktów oznaczających wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Głównymi przyczynami wypadków nadal są nadmierna prędkość, nieuwaga oraz spożycie alkoholu.

- Wzrasta świadomość społeczna i na przestrzeni ostatnich 10 lat mamy spadek osób kierujących pod wpływem alkoholu, ale nie ma doby, żebyśmy w trakcie kontroli nie ujawnili mniej więcej 300 nietrzeźwych kierujących (...) - to 300 potocznie zwanych zabójców, tak ich określamy, bo mają upośledzony czas reakcji, przez który niestety często kończy się to wydarzeniem ze skutkiem śmiertelnym - podkreśliła.

Rzecznik policji zaapelowała do wszystkich o reakcję. - Nie bądźmy obojętni, gdy widzimy, że osoba po spożyciu alkoholu zamierza kierować autem - mówiła. W takim przypadku - dodała - mamy obowiązek, a także moralną powinność i świadomość, że od naszego działania może zależeć czyjeś życie.

- Później mamy takie sytuacje, że dochodzi do tragicznych zdarzeń, gdy nietrzeźwy kierujący zabija 10-letnie dziecko, które prawidłowo weszło na przejście dla pieszych. Potem są tragedie i dramaty życiowe. Mamy przypadki, że te osoby jadą ze świadkiem, osobą najbliższą - powiedziała.

Insp. Nowak wyjaśniła, że podstawowym działaniem jest zabranie takiej osobie kluczyków do auta, a jeśli to się nie uda - zadzwonienie pod numer 112. - Nawet jeśli konsekwencją tego będzie żal kierującego do nas, to miejmy świadomość, że nasza reakcja może uratować życie i uniknąć tragedii - podkreśliła.

Policyjna mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym pic.twitter.com/COIFqisJn8 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) August 4, 2024

