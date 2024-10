Karambol na S7 pod Gdańskiem. Biegli zbadają trzy kluczowe auta, jest apel o przekazywanie nagrań

Będą szczegółowe badania samochodów uczestniczących w piątkowym karambolu na Południowej Obwodnicy Gdańska. Prokuratura apeluje też do kierowców o przekazywanie nagrań z kamer samochodowych. Ma to pomóc w ustaleniu przyczyn wypadku, w którym zginęło czworo dzieci w wieku od 7 do 12 lat.