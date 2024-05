Minister Cyfryzacji: od czerwca, dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL, unikniemy wyłudzenia kredytu RDC 24.05.2024 12:36 Od 1 czerwca, jeżeli ktoś zaciągnie kredyt na zastrzeżony PESEL, to obywatel, którego numer został wykorzystany nie będzie musiał spłacać zobowiązania - mówił w piątek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Apelował do osób starszych, by korzystały z możliwości zastrzeżenia numeru PESEL.

Krzysztof Gawkowski (autor: PAP/Marcin Obara)

Od 1 czerwca 2024 roku - zgodnie z ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości - banki, instytucje kredytowe lub notariusze przed zawarciem umowy lub podjęciem czynności będą musiały sprawdzać w rejestrze czy PESEL osoby, która np. chce wziąć kredyty lub zrobić wpis do księgi wieczystej został zastrzeżony.

Szef resortu cyfryzacji zwrócił uwagę w piątek podczas konferencji prasowej inicjującej akcję promocyjną nt. zastrzegania numeru PESEL w aplikacji mObywatel 2.0., że w Polsce w ostatnim tylko kwartale wyłudzanie kredytów wzrosło o ponad 12 proc. - Do próby wyłudzenia kredytu, różnego rodzaju oszustwa finansowego dochodzi średnio co 40 minut. To oznacza, że tylko w 2024 roku odnotowano ponad 3 tys. prób wyłudzeń - powiedział Gawkowski. - Nie możemy pozostawić tego tematu z boku - zaznaczył.

Numer PESEL w aplikacji mObywatel można zastrzec od 17 listopada ubiegłego roku. Możliwość taką dała ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości. Chodzi m.in. o walkę z wyłudzaniem pieniędzy poprzez zaciąganie np. kredytu na inną osobę bez jej wiedzy i zgody.

Ile osób zastrzegło już PESEL?

Do tej pory z możliwości zastrzeżenia PESEL-u skorzystało ponad 2,7 mln obywateli. Najchętniej wybieraną formą zastrzeżenia PESEL-u jest aplikacja mObywatel - poinformował minister cyfryzacji.

Przypomniał, że zastrzec swój PESEL można na poziomie stacjonarnym - w gminie, na poziomie internetowym, dzięki aplikacjom, portalom internetowym oraz poprzez aplikację mObywatel.

Minister ds. spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz zauważyła, że swój PESEL zastrzegło ok. 700 tys. osób po 60. roku życia, co znaczy, że zdecydowało się na to ledwie 10 proc. osób w tej grupie wiekowej. Z przekazanych podczas konferencji danych wynika, że w grupie powyżej 60 lat swój PESEL zastrzegło ponad 400 tys. kobiet i ponad 300 tys. mężczyzn. Natomiast w grupach młodszych przeważali mężczyźni, wśród urodzonych np. w gronie osób urodzonych latach 1974-1995 swój PESEL zastrzegło dotychczas 605,8 tys. mężczyzn i 479,4 tys. kobiet, a wśród urodzonych w latach 1964-1975 - 344,7 tys. mężczyzn i 179,3 tys. kobiet.

- Na wyłudzenia, na oszustwa najbardziej narażone są osoby starsze. Dlatego apelujemy z tego miejsca: zastrzeżcie swoje pesele - powiedziała Okła-Drewnowicz. Podkreśliła, że można to zrobić zarówno w formie elektronicznej, jak i stacjonarnie - w urzędzie gminy.

