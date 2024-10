Wirtualni influencerzy, czyli o najnowszych trendach w social mediach Adrian Pieczka 06.10.2024 16:26 Oswajamy się z wirtualnymi influencerami – powiedział w audycji Polskiego Radia RDC „Technologicznie mówiąc” ekspert ds. komunikacji internetowej i social media Wojciech Kardyś. Odnosząc się do najnowszych trendów w social mediach, gość Piotra Pilewskiego mówił m.in. o Lil Miqueli, którą w portalu społecznościowym Instagram obserwuje blisko 3 mln osób.

Ekspert ds. komunikacji internetowej i social media Wojciech Kardyś mówił w audycji Polskiego Radia RDC „Technologicznie mówiąc” o tym, czym w istocie są wirtualni influencerzy i dlaczego cieszą się tak dużą popularnością.

Jednym z przykładów wirtualnego influencera jest Lil Miquela, którą w portalu społecznościowym Instagram obserwuje blisko 3 mln osób.

– Ludzie ją obserwują, ponieważ zgadzają się z jej narracją. Ona jest bardzo „LGBT friendly”,chodzi na festiwale muzyczne, ma chłopaka, ma dziewczynę, popiera takiego i takiego kandydata. Została stworzona z narracją bardzo lewicową, która jest ukierunkowana do grupy ludzi utożsamiającej się z nią – mówił Kardyś.

Nowym typem wirtualnych influencerów są influencerzy AI.

– Przeważnie są to AI girls. Każdy z nas może sobie stworzyć taką influencerkę. Jest ona bardzo ładna, zapewne najczęściej ćwiczy i pozuje, oczywiście skąpo ubrana. Tworzy się ją wyłącznie po to, żeby potem sprzedawać kody na specjalne serwisy, gdzie ją można zobaczyć nagą. Tak, ludzie płacą za to, żeby obserwować nagie kobiety – dodaje ekspert.

Jak zaznacza Wojciech Kardyś, w Polsce nie mam jeszcze wirtualnego influencera, na którym zbudowano większe zasięgi w sieci.

