Ile emerytów i rencistów otrzyma czternastą emeryturę? [SPRAWDŹ] RDC 08.09.2023 20:52 Czternastą emeryturę otrzyma w 2023 r. ok. 8,8 mln emerytów i rencistów — przypomniało w piątek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Jak podał ZUS, wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld zł. Czternaste emerytury zostały pierwszy raz wypłacone w 2021 r

Czternastą emeryturę otrzyma ok. 8,8 mln emerytów i rencistów (autor: pexels)

„Czternastą emeryturę otrzyma w 2023 r. ok. 8,8 mln emerytów i rencistów. Ok. 6,8 mln osób w pełnej wysokości 2650 zł brutto oraz ok. 2 mln w wysokości niższej, z racji na wysokość otrzymywanych świadczeń pow. 2900 zł miesięcznie” — podał resort.

Czternasta emerytura w wysokości 2650 zł brutto zostanie wypłacona osobom, które pobierają świadczenia do 2900 zł brutto. Powyżej 2900 zł brutto działać będzie zasada złotówka za złotówkę. Aby uzyskać prawo do dodatkowego świadczenia, musi ono wynosić co najmniej 50 zł. Oznacza to, że czternastka przysługuje, gdy emerytura lub renta nie przekracza 5500 zł brutto.

Ze świadczenia zostanie pobrana składka zdrowotna w wysokości 9 proc. oraz zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych. Czternastka będzie wolna od wszelkich innych potrąceń, np. zajęć komorniczych. Nie będzie się także wliczać do dochodu przy ubieganiu się o pomoc społeczną, alimenty czy 500 plus dla niesamodzielnych.

Jak podał ZUS, wydatki na świadczenia wyniosą 20,7 mld zł. Czternaste emerytury zostały pierwszy raz wypłacone w 2021 r. Prezydent Andrzej Duda 19 lipca 2023 r. podpisał ustawę, zgodnie z którą mają one przysługiwać już na stałe.

Terminy wypłat czternastych emerytur to: 1, 5, 6, 10, 15, 20 i 25 września.

