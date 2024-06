Igrzyska Olimpijskie 2024. Polscy żołnierze pomogą francuskim służbom RDC 24.06.2024 07:09 Polscy żołnierze wraz z wyszkolonymi psami pojadą do Paryża na Igrzyska Olimpijskie. Na miejscu będą wspierać francuskie służby w zabezpieczeniu imprezy. Chodzi tu przede wszystkim o wykrywanie ewentualnych ładunków wybuchowych i zapobieganie aktom terrorystycznym.

Władysław Kosiniak-Kamysz (autor: MON/X)

Polscy żołnierze będą wspierać francuskie służby w zabezpieczeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Pojadą tam z wyszkolonymi psami.

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że chodzi o grupę kilkunastu specjalistów. - To jest ważne sojusznicze wsparcie dla Francji. Bardzo dziękował za to pan minister obrony narodowej Francji i będę w poniedziałek u niego. Mamy szczyt Trójkąta Weimarskiego ministrów obrony. To spotkanie dedykowane właśnie obronności. Polscy żołnierze będą strzec bezpieczeństwa i wspierać armię francuską, żeby igrzyska olimpijskie w Paryżu przebiegły jak najbezpieczniej - mówił polski minister obrony narodowej.

Spotkanie ministrów obrony

Dziś w Paryżu ministrowie obrony Polski, Francji i Niemiec omówią między innymi sytuację bezpieczeństwa w Europie po ponad dwóch latach od napaści rosyjskiej na Ukrainę oraz związane z tym zagrożenie dla pozostałych państw w regionie. Spotkanie będzie też dotyczyło dalszej współpracy w ramach NATO i Trójkąta Weimarskiego.

Igrzyska w Paryżu mają rozpocząć się 26 lipca i potrwać do 11 sierpnia. Z kolei paraolimpiada potrwa od 28 sierpnia do 8 września.

