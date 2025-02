Prymas Polski: Kościół jest otwarty na reformę Funduszu Kościelnego RDC 27.02.2025 16:34 Jesteśmy otwarci na reformę Funduszu Kościelnego, ale nie na likwidację – przekazał w czwartek prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak. Dodał, że w relacjach Kościół – państwo istotną rzeczą jest dojście do konsensusu.

Prymas Polski o Funduszu Kościelnym (autor: PAP/Rafał Guz)

Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak wziął udział w konferencji naukowej „Relacje państwo-Kościół. Podstawowe zasady państwa prawa”.

Jak powiedział, na Fundusz Kościelny składa się proste wyliczenie.

– Przy całym systemie pracy dotyczącej oddania dóbr Kościołowi, przeszło 60 tysięcy hektarów tylko własności ziemskich, kościelnych jest w rękach państwa. I to nie leży odłogiem. To pracuje dzisiaj, to rodzi pieniądze – ocenił.

– Oczywiście jesteśmy otwarci na reformę, ale wiemy, że za tym stoi poważna i głęboka praca – powiedział, wskazując jednocześnie na konieczność wzięcia pod uwagę porządku prawnego.

Podkreślił, że w relacjach Kościół – państwo istotną rzeczą jest dojście do konsensusu. Dodał, że Kościół jest otwarty na konkretne przekształcenie funduszu, ale nie na jego likwidację.

Zapewnił, że prace nad konsensusem będą odbywać się zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, a nie poza nim.

