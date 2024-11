Minister Dariusz Klimczak dla RDC: fotoradary nie wrócą w ręce samorządów Przemysław Paczkowski 29.11.2024 15:04 Fotoradary nie wrócą w ręce samorządów — stanowczo deklaruje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Pomysł przekazania urządzeń do pomiaru prędkości w gestie samorządów pojawił się po tragicznych wypadkach na ulicy Woronicza i na Trasie Łazienkowskiej w Warszawie.

Kiedy nowe fotoradary na Mazowszu? (autor: Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym)

Po wypadku na Trasie Łazienkowskiej, w którym zginął 37-latek i tragedii przy ulicy Woronicza, gdzie śmierć poniosły dwie osoby po tym, jak samochód osobowy wjechał w przystanek autobusowy, pojawił się pomysł, by samorządy mogły samodzielnie stawiać fotoradary.

Temu pomysłowi sprzeciwia się minister infrastruktury. Dariusz Klimczak w rozmowie z Polskim Radiem RDC stanowczo zadeklarował, że „fotoradary nie wrócą w ręce samorządów”.

Jak mówił w rozmowie z reporterem Polskiego Radia RDC, powołany został zespół w resorcie, gdzie samorządowcy będą mogli wskazywać miejsca do instalacji takich urządzeń.

— Nie ma mowy o powrocie do tego, że każdy samorząd będzie decydował o tym, gdzie ustawia mobilne fotoradary. Jeżeli chodzi o wspólną politykę dotyczącą bezpieczeństwa ruchu drogowego, tak, chce wespół z samorządem prowadzić politykę, gdzie te urządzenia powinny być zainstalowane — podkreślił.

Samorządy w przeszłości miały już uprawnienia do ustawiania własnych fotoradarów. W tym czasie jednak pojawiały się głosy, że urządzenia nie służy do poprawy bezpieczeństwa, a jedynie do naprawy dziur w budżecie. Zrezygnowano z tego w 2016 roku.

