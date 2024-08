Lasy Państwowe chcą trzyletniego zakazu wywozu drewna z Polski poza UE RDC 07.08.2024 11:27 Wprowadzenie zakazu wywozu drewna z Polski poza Unię Europejską od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2028 r. zaproponowały resortowi klimatu Lasy Państwowe – poinformował dyrektor generalny LP Witold Koss. Propozycja przewiduje też uznanie drewna za surowiec strategiczny.

Będzie ograniczenie eksportu drzewa nieprzetworzonego do krajów spoza UE? (autor: Lasy Państwowe/FB)

Dyrektor generalny Lasów Państwowych zwrócił się do resortu klimatu i środowiska z propozycją zmian w prawie, których efektem byłoby ograniczenie wywozu poza Unię Europejską nieprzetworzonego drewna z Polski. Witold Koss wyjaśnił, że propozycja zakłada zmiany w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju, a także w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów.

– Otrzymaliśmy deklarację ze strony ministerstwa, że w trybie pilnym zajmą się tą sprawą. Jeśli będzie zgoda, zmiany w prawie powinny wejść w życie jak najszybciej, tak by mogły zacząć obowiązywać od 2025 roku – przekazał Koss. Dodał, że od przyszłego roku wejdą w życie nowe zasady sprzedaży drewna.

Jakie kary za zakaz wywozu drewna?

Propozycja Lasów Państwowych zakłada m.in. uznanie drewna za surowiec strategiczny. Wnioskodawcy zaproponowali też, by na trzy lata – od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2028 r. – wprowadzić zakaz wywozu drewna z Polski poza terytorium państw UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Za złamanie takiego zakazu miałyby obowiązywać kary ograniczenia wolności lub grzywny w wysokości do 5 mln euro.

Deficyty w polskim przemyśle drzewnym

Lasy Państwowe zwróciły uwagę, że polski przemysł drzewny od lat narzeka za deficyt surowca, wynoszący 3–4 mln m sześc. rocznie; niedobór pokrywany jest przez import.

Witold Koss podkreślił, że Lasy Państwowe nie eksportują drewna z Polski. – Robią to pośrednicy, którzy zgodnie z prawem kupują surowiec od LP, po czym sprzedają go m.in. do państw trzecich. Nie mamy żadnych podstaw prawnych, by im tego zabronić – dodał.

Lasy Państwowe niedawno informowały, że z Polski w latach 2019–2023 za granicę sprzedano 14,3 mln ton nieprzetworzonego drewna, a w ub.r. było to 2,2 mln ton.

Powołując się na wyliczenia GUS, Lasy Państwowe podały, że w latach 2019–2023 najwięcej nieprzetworzonego drewna wyeksportowano do Niemiec – 5,3 mln ton; stanowiło to 37 proc. eksportu w tym czasie. Na dalszym miejscu znalazły się „inne kraje”, do których wysłano 5,1 mln ton drewna (35 proc.), a na kolejnym Chiny. Do Państwa Środka w latach 2019–2023 trafiło 4 mln ton drewna, czyli 28 proc. eksportu.

Ograniczenie eksportu nieprzetworzonego drewna

W połowie marca br. szefowa resortu klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska informowała o przygotowaniu przez ministerstwo dziewięciu rekomendacji, które mają ograniczyć eksport nieprzetworzonego drewna z Polski.

Jedną z nich jest skierowanie większej puli drewna do stałych i wieloletnich klientów Lasów Państwowych – tych, którzy mają historię zakupową. Chodzi również o większe premiowanie przy sprzedaży drewna tych przedsiębiorców, którzy będą go w większym zakresie przetwarzać w Polsce.

Czytaj też: Drzewa na Starym Rynku badane tomografem. „Musimy wiedzieć, że jest bezpiecznie”