Drzewa na Starym Rynku badane tomografem. „Musimy wiedzieć, że jest bezpiecznie” Agnieszka Pazdecka-Maruszak 07.08.2024 10:48 Dendrolodzy badają drzewa na Starym Rynku w Płocku. Rośliny są prześwietlane specjalnym tomografem, aby sprawdzić, w jakiej są kondycji. – Musimy wiedzieć, czy są stabilne i czy nie zagrażają okolicznym mieszkańcom oraz samochodom – mówi Hubert Woźniak z ratusza.

25 Badania drzew na Starym Rynku w Płocku (autor: RDC)

Drzewa na płockim Starym Rynku znalazły się pod lupą dendrologów. Są mierzone i badane tomografem.

– Na Starym Rynku w Płocku zaczęliśmy wykonywanie specjalistycznej oceny 12 lip, które rosną w południowej pierzei tego placu. Szacujemy, że są to drzewa 60-, 70-, 80-letnie. Wymagają one oceny pod kątem ich stanu zdrowia. Musimy wiedzieć, czy są stabilne i czy nie zagrażają okolicznym mieszkańcom oraz samochodom – mówi Hubert Woźniak z płockiego ratusza.

Dendrolodzy badają również stan koron drzew.

– Przeprowadzamy pełną diagnostykę drzew. Polega ona na prześwietleniu tomografem, czyli sprawdzamy stan rozkładu, a jeśli istnieje, to w jakim procencie. Do tego dochodzi inspekcja w koronie drzewa, gdzie kolega arborysta (specjalista zajmujący się opieką nad drzewami – przyp. red.) wchodzi w koronę metodą dostępu linowego, dokonuje oględzin, czy nie ma jakichś ubytków, pęknięć. Ponadto będą pobierane próbki gleby do analizy – dodaje Woźniak.

Efektem pomiarów będą konkretne zalecenia dotyczące pielęgnacji drzew i ich stanu. Wyniki badań poznamy za miesiąc.

Źródło: RDC Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak