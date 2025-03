Dziś Dzień Kobiet. „Liczą się małe gesty na co dzień” Beata Głozak 08.03.2025 11:04 Dla ponad połowy mieszkańców Mazowsza może to być najważniejszy dzień w roku. Dzisiaj obchodzimy Dzień Kobiet, a panie w województwie stanową 52 procent ogółu ludności. To ponad 2 miliony 800 tysięcy kobiet.

Dziś Dzień Kobiet. „Liczą się małe gesty na co dzień” (autor: PIXABAY)

Obchodzony 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet ma już 115 lat. Został ustanowiony w 1910 roku przez socjalistki w Kopenhadze. Miał służyć krzewieniu idei praw kobiet, w szczególności zabieganiu o przyznanie im praw wyborczych. Dziś jest świętowany w kilkudziesięciu krajach świata. W Polsce wiąże się ze zwyczajem obdarowywania pań kwiatami i drobnymi upominkami oraz składaniem życzeń.

Nasza reporterka Beata Głozak zapytała mieszkanki Siedlec, co mogą zrobić mężczyźni , żeby je uszczęśliwić. Jak usłyszała, liczą się codzienne gesty.



Po raz pierwszy, nieformalnie obchodzono Dzień Kobiet w 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Oficjalnie ustanowiono go później na Międzynarodowej Socjalistycznej Konferencji Kobiet, która poprzedziła posiedzenie generalne II Międzynarodówki Socjalistycznej w Danii. Jako święto międzynarodowe, Dzień Kobiet był pierwszy raz obchodzony 19 marca 1911 w Austro-Węgrzech, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Podczas obchodów domagano się między innymi powszechnej edukacji, prawa obejmowania stanowisk publicznych dla kobiet, a także pracy i szkoleń zawodowych oraz wymogu zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych warunków pracy.

W przeszłości, w okresie PRL, Dzień Kobiet był obchodzony niemal jako jedno ze świąt państwowych. Obowiązkowo i z pompą organizowano uroczystości w szkołach oraz zakładach pracy. Odbywały się okolicznościowe akademie, wygłaszano przemówienia, wznoszono toasty. Jako prezenty panie otrzymywały kwiaty, najczęściej goździki, które stały się "ikoną" tego święta w PRL, a także rzeczy, których brakowało w sklepach, jak rajstopy, mydło, kawa czy herbata. Propagandowe artykuły w prasie oraz programy w radiu i telewizji przypominały o wielkich ideach socjalizmu. W drugiej połowie lat 60. i później, media w lżejszej formie podejmowały temat. Polskie Radio emitowało audycje poświęcone twórczości kobiet i ogłaszało wynik plebiscytu na Warszawiankę Roku. Można też było posłuchać okolicznościowych skeczy w radiowym "Podwieczorku przy mikrofonie" lub poety opowiadającego, co zawdzięcza kobietom.

Centralne obchody Dnia Kobiet zostały zniesione w 1993 roku. Później pojawiły się nowe formy świętowania 8 marca - organizowane przez feministki manifestacje połączone z happeningami, kobiece spotkania, konferencje poświęcone problematyce kobiecej i równouprawnieniu.

Za pierwowzór Dnia Kobiet uważa się Matronalia, obchodzone w starożytnym Rzymie. Było to święto przypadające w pierwszym tygodniu marca, związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z tej okazji mężowie obdarowywali swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia.

W Polsce istnieje tradycja nieformalnego obchodzenia Dnia Mężczyzn, który przypada krótko po Dniu Kobiet, to jest 10 marca. Tego dnia w Kościele katolickim wspomina się Czterdziestu Męczenników z Sebasty. Byli to żołnierze, należący do słynnego XII legionu rzymskiego, noszącego nazwę: "Fulminata" - "Piorunująca". W 320 roku podczas prześladowań zginęli śmiercią męczeńską, ponieważ nie wyrzekli się wiary.

Z kolei od 1999 roku, 19 listopada jest obchodzony w ponad 80 krajach Międzynarodowy Dzień Mężczyzn.