D. Tusk w Oslo: Europa potrzebuje taniej energii, by konkurować na świecie

Europa potrzebuje taniej energii, by konkurować na świecie - mówił po spotkaniu z premierem Norwegii premier RP Donald Tusk. Politycy spotkali się w Oslo. Omówili kwestie bezpieczeństwa, relacje transatlantyckie i współpracę w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podjęli też kwestie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Premier Donald Tusk (autor: PAP/Piotr Nowak)

Unia Europejska i Norwegia potrzebują taniej energii, by konkurować gospodarczo także z państwami nieprzychylnymi - mówił w Oslo Donald Tusk po spotkaniu z jego norweskim odpowiednikiem Jonasem Gahrem Store.

Polski premier odnosił się do dzisiejszej debaty w Strasburgu, podczas której przekonywał do deregulacji gospodarki europejskiej, co ma pozwolić na obniżenie cen energii.

- Bardzo chcemy, żeby wszyscy nasi partnerzy, wewnątrz Unii Europejskiej i tak bliscy Unii, jak Norwegia, umieli korzystać ze swoich możliwości wzajemnie - mówił Donald Tusk. - Dlatego rola Norwegii jest tu absolutnie kluczowa. Wiem, rozumiem już też lepiej po naszej rozmowie, jak ważne jest, aby Norwegia i Unia Europejska potrafiły tak mądrze, skutecznie zadbać o wspólne interesy. Bo mamy wspólne interesy. Nie chcemy między sobą konkurować. Chcemy ze sobą współpracować tak, aby ta nasza wspólnota polityczna mogła skutecznie konkurować z tymi, którzy nie zawsze są nam przychylni - tłumaczył.

Premierzy Polski i Norwegii omówili również kwestie bezpieczeństwa, relacje transatlantyckie i współpracę w ramach Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podjęli też kwestie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Wizyta ma być impulsem do rozpoczęcia przygotowań do zawarcia polsko-norweskiego partnerstwa w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. Zapowiedział to premier Norwegii.

