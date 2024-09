Mieli zbudować cały system dezinformacji dot. powodzi. Dwie osoby zatrzymane RDC 26.09.2024 07:04 Służby zatrzymały dwie osoby za szerzenie dezinformacji dotyczącej powodzi. To dwa obywatele Polski - 25- i 28-latek, którzy mieli zbudować cały system dezinformacji. O ich zatrzymaniu poinformował w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Krzystof Gawkowski (autor: PAP/Tomasz Gzell)

25 i 28-latek zatrzymani w sprawie szerzenia dezinformacji dotyczącej powodzi. Poinformował o tym w środę w Sejmie wicepremier i minister cyfryzacji.

- W dniu dzisiejszym zostały zatrzymane dwie osoby, 25 i 28-latek, które do dezinformacji zbudowały cały system. Powstał on w ciągu czterech dni. To Polacy, którzy zakupili kilkadziesiąt komputerów, zbudowali system kilkudziesięciu kart SIM, które pracowały z różnymi telefonami i w ciągu ostatnich dni w internecie z pełną premedytacją dokonywali dezinformacji - powiedział Krzysztof Gawkowski.

Powielane fałszywe informacje

Wicepremier Gawkowski mówił, że zatrzymani szerzyli w internecie fałszywe informacje dotyczące między innymi ofiar powodzi i wysadzenia wałów przeciwpowodziowych.

- Jeden z wpisów, który pojawiał się powielany niestety też przez polityków w polskiej sieci brzmiał tak. Tej właśnie grupy: „Mała dziewczynka wpadła do rwącej rzeki. Katastrofa. Kolejne. Oni umierają, nikt im nie pomaga. Będą wysadzali wały. Rząd ma taki plan”. To robiła grupa dwóch Polaków, którzy dzisiaj zostali zatrzymani - wskazał wicepremier.

Według danych resortu cyfryzacji aktywności kont, które sieją dezinformację w mediach społecznościowych, wzrosła w trakcie powodzi o trzysta procent. Fałszywe informacje miały powielać te same konta, które atakowały Ukrainę w pierwszych dniach rosyjskiej inwazji. Ich celem było wywołanie w Polsce paniki. Wicepremier Gawkowski powiedział, że była to celowa rosyjska i białoruska dezinformacja.

