Dziś decyzja PKW ws. sprawozdania finansowego z kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości

Państwowa Komisja Wyborcza ma dziś podjąć decyzję co do sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych. Ewentualne odrzucenie sprawozdania oznacza obcięcie dotacji z budżetu dla partii. „Koalicja Obywatelska chce udowodnić swoim wyborcom pewną sprawczość, a nie rzetelność" – mówił w audycji „Start Tygodnia" poseł PiS Grzegorz Puda.

Państwowa Komisja Wyborcza (autor: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons)

Państwowa Komisja Wyborcza ma dziś podjąć decyzję co do sprawozdania finansowego Prawa i Sprawiedliwości z wyborów parlamentarnych. Jego odrzucenie oznacza obcięcie subwencji z budżetu dla partii.

PKW badała doniesienia o wykorzystywaniu w kampanii środków pochodzących m.in. z Funduszu Sprawiedliwości czy pikników wojskowych i 800+.

W audycji "Start Tygodnia" Polskiego Radia RDC dyskutowali o tym politycy. Zdaniem posła PiS Grzegorza Pudy rządząca koalicja naciska na PKW, żeby odebrać środki opozycji.

– Koalicja Obywatelska chce udowodnić swoim wyborcom pewną sprawczość, a nie rzetelność. No bo gdybyśmy rzetelnie mówili o wykorzystaniu środków w kampanii wyborczej, to co się stało z tymi zawiadomieniami przez PiS złożonymi, jest ich około 40, dotyczących nieprawidłowości w wykorzystaniu środków podczas kampanii wyborczej, między innymi w kampusie, m.in. przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przez promowanie polityków – mówił Puda.

– Są konkretne przepisy co do finansowania kampanii, które muszą być przestrzegane – odpowiedział poseł Henryk Smolarz z PSL. – Te przepisy, które były zero-jedynkowe, najmniejszy błąd typu posiadanie niewłaściwego rachunku konta bankowego pozbawiał na wiele lat finansowania, było też ogromnym nadużyciem. Natomiast wydaje się, że sprawy poszły za daleko, bo niczym nagannym byłoby to, że jeździliby przedstawiciele władzy i w kampanii mówili, wbudowaliśmy piękny most, tutaj wbudowaliśmy szkołę, ale czym innym jest jechanie i mówienie - proszę bardzo, tu jest tabliczka, tylko my jesteśmy gwarancją, dajemy pieniądze – mówił Smolarz.

– Rozliczanie to jedno, ale nie zapominajmy, że przestrzeganie przepisów to zachowywanie ciągłości władzy – zaznaczył Norbert Pietrykowski Polska 2050. – My nie możemy zachować się w ten sposób, że skupiamy się tylko i wyłącznie na tym, żeby rozliczać, rozliczać, rozliczać. My również musimy być skuteczni, my musimy iść do przodu. Oczywiście, działać zgodnie z prawem jak najbardziej, ja się z tym zgadzam, tylko boję się jednej rzeczy, że za chwilę będzie taka chęć, za jakiś czas, żeby bezwzględnie nas rozliczać i tego się obawiam – dodał Pietrykowski.

Do tej pory PKW przyjęła bez zastrzeżeń sprawozdanie finansowe z wyborów parlamentarnych komitetu Lewicy, zaś ze wskazaniem uchybień m.in. komitetów KO, Trzeciej Drogi i Konfederacji.

