Bon energetyczny. Ile dofinansowania do prądu w drugiej połowie 2024 roku? Jednorazowy bon energetyczny, wypłacany gospodarstwom domowych w II poł. 2024 r. ma mieć wartość od 300 do 1200 zł - wynika z opublikowanego w czwartek projektu ustawy. Bon będzie wypłacany gospodarstwom z określonym limitem dochodu na osobę.

W projekcie, zamieszczonym na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje się, że bon będzie miał wartość 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, dla gospodarstwa 2-3 osobowego będzie miał wartość 400 zł, dla 4-5 osobowego - 500 zł, a dla sześcio- i więcej osobowego - 600 zł.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków bon ma mieć wyższą wartość. Ma to być 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego, 800 zł dla gospodarstwa 2-3 osobowego, 1000 zł dla gospodarstwa 4-5 osobowego i 1200 zł dla sześcio- i więcej osobowego.

Dla kogo bon energetyczny?

Zgodnie z projektem bon energetyczny będzie świadczeniem dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

W projekcie zakłada się również przedłużenie mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną. Cena ta w II połowie 2024 r. ma wynieść 500 zł za MWh dla gospodarstw domowych oraz 693 zł za MWh dla jednostek samorządu, podmiotów użyteczności publicznej oraz dla małych i średnich przedsiębiorców. Obecnie cena maksymalna wynosi 693 zł za MWh dla wszystkich odbiorców uprawnionych. Za stosowanie ceny maksymalnej sprzedawcy prądu otrzymają rekompensaty.

W pierwszej połowie 2024 r. obowiązująca cena maksymalna energii elektrycznej dla gospodarstw domowych to 412 zł netto – bez VAT i akcyzy - za 1 MWh w przypadku odbiorców, którzy nie przekraczają wyznaczonych limitów. Limity te wynoszą od 0,75 MWh do 1 MWh, w zależności od liczby dzieci oraz tego, czy w gospodarstwie znajdują się osoby niepełnosprawne ewentualnie czy odbiorca prowadzi gospodarstwo rolne.

Projekt przewiduje też obowiązek dla tzw. sprzedawców z urzędu do przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia nowych taryf na energię elektryczną. W Ocenie Skutków Regulacji przewiduje się, że taryfy zostaną obniżone w stosunku do obecnych, co zmniejszy koszty rekompensat.

Projekt utrzymuje na poziomie 200,17 zł za MWh maksymalną cenę gazu dla odbiorców uprawnionych.

Projekt przedłuża też system rekompensat dla wytwórców ciepła, ale zmienia wartości średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

Jaka maksymalna cena ciepła?

Do 30 czerwca obowiązują wartości 150,95 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym oraz 103,82 zł za GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

W II poł. 2024 r. maksymalna cena ciepła ma wynosić 119,39 zł za GJ netto, a w I poł. 2025 r. - 134,97 zł za GJ netto.

Środki na wypłatę bonów energetycznych pochodzić będą z budżetu państwa, a na rekompensaty i wyrównanie dla przedsiębiorstw energetycznych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Koszty wszystkich rozwiązań oszacowano na 6,333 mld zł, z czego dotacja na bony to 1,6 mld zł w latach 2024-2034. Przewidywane skutki rekompensat dla sprzedawców prądu to koszt w wysokości 3,08 mld zł w latach 2024 i 2025, a dla dostawców ciepła - 1,45 mld zł.

