Sekretarz stanu USA Antony Blinken spotkał się z szefem MSZ i Prezydentem RP RDC 12.09.2024 14:31 Kluczowe tematy dotyczące relacji polsko-amerykańskich, wsparcie dla Ukrainy i przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi Rosji były wśród tematów czwartkowego spotkania szefa MSZ Radosława Sikorskiego i sekretarza stanu USA. Antony Blinken spotkał się również z prezydentem Andrzejem Dudą.

Antony Blinken w Polsce (autor: Leszek Szymański/PAP)

Sekretarz stanu USA Antony Blinken rozpoczął dziś wizytę w Polsce. Spotkał się m.in. z szefem MSZ Radosławem Sikorskim i prezydentem Andrzejem Dudą.

Amerykańska ambasada w Warszawie poinformowała we wpisie na platformie X, że Sikorski i Blinken poruszyli "szeroki zakres kluczowych tematów dotyczących relacji polsko-amerykańskich".

"Ich dyskusja dotyczyła naszego wzajemnego oddania w utrzymanie wartości demokratycznych i wzmacnianie wsparcia dla Ukrainy w obliczu niesprowokowanej rosyjskiej agresji. Rozmawiali również o naszych wspólnych wysiłkach na rzecz przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi Rosji i jej prowokacyjnym działaniom, jednocześnie podkreślając istotną rolę i zakres naszego strategicznego partnerstwa" - podkreśliła ambasada USA.

Spotkanie Blinkena z Dudą

Z szefem amerykańskiej dyplomacji spotkał się także prezydent Andrzej Duda.

Jak podała Kancelaria Prezydenta, tematami rozmów były sytuacja na Ukrainie, a także bezpieczeństwo w regionie i współpraca w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, czyli wspólnego projektu budowy elektrowni na Pomorzu.

Z kolei amerykańska ambasada w Warszawie poinformowała we wpisie na platformie X, że Blinken i Duda rozmawiali m.in. na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem. "Sekretarz wyraził uznanie dla Polski i jej przywództwa w NATO, podkreślając, jak istotne jest przeznaczanie przez Polskę ponad 4 proc. PKB na obronność (najwięcej wśród członków Sojuszu) oraz znaczne wysiłki modernizacyjne polskiej armii" - poinformowano.

Jak zrelacjonowano, Blinken wyraził także głęboką wdzięczność dla Polaków za ich niezwykłą gościnność i otwartość w przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy w obliczu niesprowokowanej rosyjskiej agresji.

Z kolei ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski podkreślił po tym spotkaniu, że Polska jest "niezawodnym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, a nasza przyjaźń jest silniejsza niż kiedykolwiek". Zaznaczył, że obronność jest fundamentem polsko-amerykańskiej współpracy, zaś zobowiązanie USA na rzecz bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO jest niezachwiane. "Dzisiejsze spotkanie sekretarza stanu Antonego Blinkena i prezydenta Andrzeja Dudy podkreśliło nasze wspólne zaangażowanie w te kluczowe obszary" - napisał Brzezinski na platformie X.

Dyplomata przekazał, że rozmowa dotyczyła także istotnej roli Polski we wspieraniu uchodźców z Ukrainy w obliczu niesprowokowanej rosyjskiej agresji, a także wyjątkowej reakcji Polaków, którzy przyjęli Ukraińców z otwartymi ramionami. "Mówiliśmy to wiele razy i będziemy to powtarzać: dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy" - dodał.

Czytaj też: Mniej parkomatów w Warszawie. Radny zapowiada interpelację