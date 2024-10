Alko-tubki zniknęły ze sklepów. IJHARS przedstawiło wyniki kontroli RDC 02.10.2024 17:48 Tubki z alkoholem, które przypominają musy dla dzieci, zostały wycofane z obrotu przez dystrybutora. Inspektorzy Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowali od poniedziałku ponad 230 sklepów i nie znaleźli tych produktów w sklepach. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz poinformował na konferencji prasowej, że trwają prace nad zmianą przepisów, która zapewni, że alko-tubki nie wrócą na sklepowe półki.

Kontrole dot. alkotubek (autor: @gijhars / X)

Inspektorzy Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowali od poniedziałku ponad 230 sklepów i nie znaleźli alko-tubek w sklepach. Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Przemysław Rzodkiewicz poinformował na konferencji prasowej, że trwają prace nad zmianą przepisów, która zapewni, że saszetki z alkoholem nie wrócą na sklepowe półki.

- Ten produkt nie znajduje się dzisiaj w obrocie. To co należy do zadań naszej inspekcji to jest kwestia handlowa, czyli ekspozycje tego produktu na ladzie w sklepie. Tej sytuacji dzisiaj nie mamy na rynku i zrobimy wszystko, aby ona się nie powtórzyła w przyszłości. Zaproponowaliśmy takie przepisy, które skutecznie wyeliminują ten i tego typu podobne pomysły w przyszłości - powiedział.

Alko-tubki nie tylko w Polsce

Przemysław Rzodkiewicz dodał, że zastrzeżenia są co do opakowania produktu. Tubka ma taki charakter, który sprzyja alkoholizmowi.

- Problemem jest kwestia tego opakowania, które daje się ukryć, ono sprzyja konsumpcji alkoholu, ono zachęca do tego, żeby ukrywać swój problem alkoholowy, ono generuje wyzwania i problemy społeczne. Nie ma i nie będzie zgody na to, aby tego typu pomysły marketingowe miały miejsce w naszym kraju - wskazał.

Szef IJHARS dodał, że w tej Polacy nie byli pierwsi. Dwa lata temu w Nigerii i Tanzanii wprowadzano tego typu produkty i również spotkało się to z zakazem handlu. Inspekcja nie ma danych, ile takich alko-tubek zostało sprzedanych.

