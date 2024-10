Wigilia wolna od pracy? M. Witczak w Bez ogródek: To są niemałe straty dla gospodarki Joanna Tarkowska-Klinke 27.10.2024 13:29 Wigilia powinna być wolna od pracy? Tego chce Lewica. Jak poinformował jej rzecznik Łukasz Michnik, projekt ustawy jest już gotowy. O tym, czy to dobry pomysł, dyskutowali dziś goście Agnieszki Gozdyry w audycji „Bez ogródek”. - Wprowadzanie każdego dodatkowego wolnego dnia to są niemałe straty dla gospodarki - mówił Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz–Bąk zapowiedziała w piątek złożenie projektu ustawy, która wprowadzi nowy dzień wolny od pracy. Natomiast rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik przekazał, że projekt jest już gotowy i rozpoczynają się rozmowy z koalicjantami.

O tej propozycji rozmawiali w audycji „Bez ogródek” goście Agnieszki Gozdyry.

Jak podkreślał Mariusz Witczak z Platformy Obywatelskiej, trzeba wziąć pod uwagę aspekt gospodarczy.

- Polskie PKB bierze się z działalności małych i średnich przedsiębiorców. I nie byłbym obojętny na apele dotyczące tego, że wprowadzanie każdego dodatkowego wolnego dnia to są niemałe straty dla gospodarki - mówił.



Zdaniem Jacka Treli z Polski 2050, wolne Wigilie to dobry pomysł.

- W tym dniu wigilijnym ta praca jest jednak zupełnie inna i nie taka intensywna jak w normalnym. To jest pół dnia tak naprawdę. Więc wyjście na przeciw jak najbardziej - wskazał.

Anna Górska z Lewicy przekonywała natomiast, że wolny dzień to byłoby uregulowanie stanu faktycznego.

- Rozmawiamy o Wigilii Bożego Narodzenia, która i tak w wielu sektorach gospodarki jest albo dniem wolnym, albo dniem częściowo wolnym od pracy. I tak tego dnia bardzo duża część ludzi ma albo skrócone godziny pracy, albo organizowane są tylko jakieś wigilie firmowe i tak dalej, i tak dalej, bo po prostu ludzie biorą wolne - tłumaczyła.





Zdaniem Zdzisława Sipiery z Prawa i Sprawiedliwości, to dyskusja czysto polityczna i wewnątrzkoalicyjne spory.

- Teraz słyszymy, no bardzo ładny pomysł, przedstawiciel Platformy mówi, no kochani, praca, praca, przede wszystkim praca i to bez żadnych ograniczeń. Na tym zostawimy. To przecież to jest kwestia czystej polityki, nic więcej - mówił.





Marcin Sypniewski z Konfederacji wskazał natomiast, że zmiana przepisów i tak nie uwzględni wszystkich pracowników.

- Są takie zawody, którym nawet ta ustawa nie pomoże, no bo ktoś na stacji benzynowej czy w szpitalu musi pracować i to policjanci, wojskowi i tak dalej. Ja też to odbieram jako start kampanii prezydenckiej. No tak dosyć nieoczekiwane tutaj tony - zaznaczył.



Pozytywnie do pomysłu ustanowienia w Wigilię dnia wolnego od pracy odnoszą się związki zawodowe i przedstawiciele Kościoła.

