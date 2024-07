P. Kowal: Ukraina powinna być w NATO, ma jedną z najlepiej przećwiczonych armii Cyryl Skiba 09.07.2024 09:16 Ukraina powinna dostać zaproszenie do NATO - powiedział w „Poranku RDC” przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. Jego zdaniem, nasi sąsiedzi powinni znaleźć się w Sojuszu po zakończeniu konfliktu zbrojnego z Rosją. Polityk wskazał, że ukraińska armia jest jedną z największych i najlepiej przećwiczonych armii, a także jest „super zintegrowana z Zachodem”, dlatego pozostanie poza NATO nie ma sensu.

Paweł Kowal (autor: RDC)

Szczyt NATO był tematem „Poranka RDC”. Spotkanie przywódców 32 krajów rozpoczyna się dziś wieczorem w Waszyngtonie i potrwa do czwartku.

Tematem szczytu będzie wsparcie dla Ukrainy. Konieczne jest wsparcie militarne i polityczne - zaznaczył Pełnomocnik Rządu RP ds. Odbudowy Ukrainy Paweł Kowal. Jego zdaniem Ukraina powinna zostać zapewniona, że będzie członkiem NATO.

- Ukraińcy muszą dostać ochronę przeciwpowietrzną, samoloty bojowe, możliwość rażenia celów wewnątrz Rosji i przede wszystkim amunicję na froncie. Ale druga rzecz, muszą dostać te polityczne obietnice, czyli że będą częścią NATO - wskazał.



Ukraina z najlepiej przećwiczoną armią?

W opinii Kowala trudno dzisiaj wyobrazić sobie inny scenariusz.

- To nie znaczy, że jutro Ukraina będzie w NATO, ale to znaczy, że określa się konkretny termin, konkretne zadania do wypełnienia dla Ukrainy i w odpowiednim momencie, po zakończeniu działań wojennych, Ukraina jest w NATO. Zresztą, szczerze mówiąc, trudno sobie wyobrazić inny scenariusz. Proszę sobie wyobrazić scenariusz, w którym dzisiaj super zintegrowana z Zachodem, jedna z największych i najlepiej przećwiczonych armii jest poza NATO. Jaki to miałoby sens? - tłumaczył.

Pełnomocnik Rządu RP ds. Odbudowy Ukrainy odniósł się też na naszej antenie do wczorajszego ataku rakietowego Kremla na Ukrainę.

- Strach jest tutaj kluczem do zrozumienia działania Putina. Zaatakował szpitale, ale też wystawił Orbana, który po wizycie w Moskwie zaczął udzielać zachodniej prasie wywiadów, w którym mówił „no zobaczycie co będzie w najbliższych miesiącach, to będzie straszne”. Użył różnych sposobów, żeby straszyć partnerów przed podejmowaniem decyzji w Waszyngtonie - wskazał.





We wczorajszym zmasowanym rosyjskim ataku rakietowym na Ukrainę zginęło 37 osób, a 170 zostało rannych. Tak wynika z najnowszych danych, które przekazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jednym z celów był największy szpital dziecięcy w Kijowie - Ochmatdyt.

Czytaj też: W. Zełenski i D. Tusk podpisali ukraińsko-polską umowę o bezpieczeństwie