Wystąpienie wicepremiera W. Kosiniaka-Kamysza. „Każdy ma prawo podkreślać swoją tożsamość” Idalia Tomczak 21.07.2024 12:02 PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem - mówił podczas posiedzenia Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Słowa wicepremiera i szefa MON skomentowali goście programu „Bez ogródek” Agnieszki Gozdyry. - Każdy ma prawo podkreślać swoją tożsamość polityczną - tłumaczył w Polskim Radiu RDC Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej.

Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Rady Naczelnej PSL podkreślił, że to jego ugrupowanie zdecydowało, że premierem jest po raz kolejny Donald Tusk. W ten sposób wicepremier i szef MON odniósł się do różnicy zdań w koalicji rządzącej. Na ten temat w audycji „Bez ogródek” dyskutowali goście Agnieszki Gozdyry: Paweł Bliźniuk, Stefan Krajewski, Sebastian Gajewski, Tobiasz Bocheński i Rafał Mekler.

Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej zwracał uwagę na różnorodność rządu.

- Podstawą tej zmiany 15 października jest szeroka koalicja. Od Polskiego Stronnictwa Ludowego przez Lewicę, Koalicję Obywatelską. Te wszystkie ugrupowania, jeszcze mniejsze, tworzą dzisiejszy rząd. Ja z zaciekawieniem przysłuchiwałem się tym słowom, wystąpieniem na konwencji naszych koalicjantów. Oczywiście każdy ma prawo podkreślać swoją tożsamość polityczną - mówił.



„Mamy określone miejsce”

Stefan Krajewski z PSL tłumaczył, jakie są poglądy jego partii.

- Mamy swoje określone miejsce na scenie politycznej i to, co powiedzieliśmy, chcemy być partią centrum, partią środka, nie skręcając mocno ani w lewo, ani w prawo, bo skrajności nigdy nie były, nie są i nie będą dobre - wskazał.





Sebastian Gajewski z Lewicy przypominał, że partie, które dziś rządzą deklarowały, że wspólnie stworzą rząd zmiany i wierzy w rozmowy z PSL-em na ten temat.

- Pan premier Kośniak-Kamysz powiedział, że Polskie Stronnictwo Ludowe jest partią wolności. Myślę, że i Koalicja Obywatelska, i Lewica to też są formacje wolności. My jesteśmy za wolnością osobistą, za daniem ludziom prawa do decydowania o samym sobie. I te rzeczy, które dzisiaj może nas jakoś różnią z PSL-em, to jest właśnie ten element wolności. Mam nadzieję, że w tej przestrzeni właśnie wolności osobistej z Polskim Stronnictwem Ludowym uda nam się te rzeczy wydyskutować - wyjaśnił.



- Władysław Kosiniak Kamysz chce pokazać swoją pozycję - mówił Tobiasz Bocheński z PiS. - Premier Kośniak-Kamysz walczy o własną pozycję, premier Tusk go musztruje. Pamiętamy przecież odprawę dotyczącą wojska, stał praktycznie na baczność. Wygląda na człowieka, który stara się dokonać w tym momencie politycznego pewnego wymyku, żeby pokazać swoją pozycję, bo prawdą jest, że Donald Tusk jest premierem dzięki PSL-owi. Wiemy od dwudziestu iluś lat, że PSL ma konserwatywne poglądy w większości i nagle politycy Lewicy i Koalicji Obywatelskiej odkryli, że tak jest i postanowili łamać sumienia posłów - tłumaczył.



Walka o autonomię w rządzie?

Rafał Mekler z Konfederacji uważa natomiast, że PSL walczy o autonomię w rządzie.

- Samo to, że taka deklaracja ze strony pana Kamysza pojawiła się w przestrzeni publicznej, oznacza, że była potrzeba takiej deklaracji. Oznacza, że gdzieś tam wewnątrz ktoś doszedł do wniosku, że trzeba to w końcu wyargumentować. Trzeba to powiedzieć jasno, że my jako PSL jesteśmy oddzielną strukturą, która będzie się rządzić swoimi prawami - mówił w Polskim Radiu RDC.





Rada Naczelna PSL została zwołana między innymi w celu podsumowania 7 miesięcy rządów koalicji. Władysław Kosiniak-Kamysz tłumaczył, że jego partia weszła w skład koalicji rządowej, bo taka była wola wyborców. Ale, jak dodał, nie oznacza to, że nie ma swojego zdania. Podkreślił, że dokonaniem obecnej koalicji rządowej jest zmiana pozycji Polski w Unii Europejskiej, co umożliwiło odblokowanie środków z KPO. Wśród innych sukcesów wymienił dofinansowanie programu in vitro z budżetu państwa czy zahamowanie niekontrolowanego napływu zbóż z Ukrainy.

