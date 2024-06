Daniel Obajtek nie stawił się w prokuraturze. „Jeśli nie otrzymamy adresów, zarządzimy poszukiwania” RDC 03.06.2024 10:57 Daniel Obajtek nie stawił się w prokuraturze, gdzie miał dziś zeznawać jako świadek. Były prezes Orlenu poinformował, że przekazał swojemu adwokatowi pełnomocnictwo do reprezentowania go w postępowaniach przed prokuraturą oraz sejmową komisją śledczą. „Liczę na to - choć nadzieja jest złudna - że będę mógł w spokoju dokończyć prowadzenie kampanii wyborczej” - napisał w mediach społecznościowych.

Daniel Obajtek (autor: Marcin Oliva Soto/PKN Orlen)

W opinii Daniela Obajtka, jest on obecnie traktowany jako przestępca, a policja i służby ścigają go na polityczne zlecenie KO. "Jestem inwigilowany, a kiedy nie mogą się ze mną w sposób przewidziany przez prawo skontaktować, to konfiskują legalnie opłacone banery wyborcze. Tak wygląda Polska" - napisał. "Nie pozwolę, by wmawiać społeczeństwu, że jestem poszukiwany i że jakieś sprawy toczą się przeciwko mnie" - dodał.

Warszawska prokuratura okręgowa prowadzi śledztwo w sprawie złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania z oskarżenia prywatnego. Chodzi o okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach Grupy Orlen.

Daniel Obajtek jest kandydatem PiS w wyborach do europarlamentu.

Możliwe poszukiwania

Prokurator Piotr Skiba powiedział w poniedziałek dziennikarzom, że wezwanie do stawiennictwa dla Obajtka jako świadka zostało wysłane, lecz nie zostało odebrane. Dodał też, że w sprawie nie został ustanowiony żaden pełnomocnik.

"Prokurator w dniu dzisiejszym wystąpił do Krajowego Biura Wyborczego o przekazanie do godz. 15 wszelkich znanych i złożonych jako adresy korespondencyjne przez pana Daniela Obajtka adresów, by można było skutecznie doręczyć wezwanie do stawiennictwa na podane adresy, pod którymi ma przebywać pan Daniel Obajtek" - powiedział w poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Podkreślił, że jeśli do godziny 15 prokuratura nie otrzyma odpowiedzi, w której zawarte będą nowe adresy do korespondencji, to prokurator zarządzi poszukiwania świadka, w celu określenia miejsca jego pobytu.

Wyjaśnił, że w takiej sytuacji policja otrzymuje zarządzenie a następnie sprawdza pod wszystkimi znanymi adresami, czy świadek tam przebywa. Jeżeli przebywa, to ustalany jest numer telefonu i adres, pod który będzie wysłane kolejne wezwanie.

"Zgodnie z zapowiedzią przekazałem pełnomocnictwo mojemu adwokatowi do reprezentowania mnie w postępowaniach przed Prokuraturą oraz Sejmową Komisją Śledczą" - napisał z kolei Daniel Obajtek na platformie X.

"Liczę na to - choć nadzieja jest złudna - że będę mógł w spokoju dokończyć prowadzenie kampanii wyborczej" - dodał Obajtek, który w zaplanowanych na niedzielę wyborach do Parlamentu Europejskiego jest liderem listy PiS na Podkarpaciu.

W środę minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powiedział, że toczą się trzy śledztwa związane z Danielem Obajtkiem. Dotyczą połączenia Lotosu z Orlenem, zawyżania cen benzyny i zaliczki na zakup ropy. Bodnar dodał, że są także "mniejsze sprawy", które dotyczą składania fałszywych zeznań oraz odmowy wstępu do Orlenu dla kontrolerów NIK.

16 maja Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie złożenia fałszywych zeznań w toku prowadzonego postępowania z oskarżenia prywatnego. Sprawa dotyczy okoliczności zatrudnienia dwóch osób w spółkach Grupy Orlen.

