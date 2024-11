Wigilia wolna od pracy. Zasłużony odpoczynek czy problem dla „słoików”?

Polacy pracują bardzo długo i mają mało dni wolnych. Jeden dodatkowy dzień wolny to dobre rozwiązanie - mówiła w Polskim Radiu RDC warszawska radna Karolina Zioło-Pużuk z Lewicy. To komentarz do tego, że posłowie zdecydowali o tym, że Wigilia od 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy. Tymczasem Jarosław Urbaniak wskazał, że może to też zrodzić problemy. - „Słoiki” przyjeżdżają na święta do domów i biegną do urzędów załatwiać sprawy - mówił w Polskim Radiu RDC poseł KO.