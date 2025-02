K. Wnuk o cenach mieszkań: trzeba wyrównać szanse między deweloperami a samorządami Marta Hernik 11.02.2025 20:22 Polityce mieszkaniowej szkodzi starcie grup interesów - uważa poseł Kamil Wnuk. Sekretarz klubu Polska 2050 podkreślał w Polskim Radiu RDC, że trzeba zwiększyć podaż - wtedy ceny spadną. - Wystarczy wyrównać szanse pomiędzy deweloperami, którzy są dzisiaj większością na rynku i innymi podmiotami, takimi jak przede wszystkim samorządy, ale także jak spółdzielnie mieszkaniowe - tłumaczył.

RDC

Jak poprawić politykę mieszkaniową? O tym mówił dziś w audycji „Polityka w południe” poseł Kamil Wnuk. Sekretarz klubu Polska 2050 podkreślał w Polskim Radiu RDC, że trzeba zwiększyć podaż - wtedy ceny spadną.

- A wbrew pozorom to też nie jest tak, że trzeba komukolwiek, cokolwiek zabierać. Można się dogadać w taki sposób, że mamy tak szeroki rynek, mamy takie zapotrzebowanie, żeby zrównać popyt z podażą, to wystarczy wyrównać szanse pomiędzy deweloperami, którzy są dzisiaj większością na rynku, ale innymi podmiotami, takimi jak przede wszystkim samorządy, ale także jak spółdzielnie mieszkaniowe - tłumaczył.



Jak mówił nasz gość, nie każdy musi i chce mieć dzisiaj mieszkanie na własność, alternatywą jest budownictwo społeczne.

- My dzisiaj definiujemy tylko budownictwo komunalne jako mieszkania dla osób mniej majętnych, a trzeba iść trochę w innym kierunku, żeby ten standard zrobić też wyższy, też dla osób, które po prostu niekoniecznie chcą być właścicielami, ale zależałoby im na tym, żeby móc mieszkać np. w mieście, bądź w mieście, które jest dobrze skomunikowane z miejscem pracy - wskazał.



I tutaj jest ważna rola spółdzielni i samorządów.

Więcej w rękach samorządów?

Poseł Wnuk zaznaczył, że to lokalna władza wie najlepiej, gdzie ma jakie potrzeby.

- Finansowanie właśnie samorządów bezpośrednio, dawanie im środków, bo oni lokalni często lepiej wiedzą w danej miejscowości jaka jest potrzeba, czy budowa nowych, czy remont pustostanów. I to jest jedna odpowiedź. A druga odpowiedź to jest mocne wdrożenie w to wszystko w spółdzielnie mieszkaniowych - mówił.





Sekretarz klubu Polska 2050 zapewnił, że problem zarządzania w spółdzielniach rozwiązany zostanie jeszcze w tym roku.

- Całego problemu spółdzielni mieszkaniowych w tym roku nie rozwiążemy na pewno, ale do końca kadencji bardzo bym chciał zrealizować nową ustawę o spółdzielczości. Natomiast jak chodzi o tą zmianę wewnątrz spółdzielni, która dzisiaj najbardziej doskwiera, czyli te pełnomocnictwa, ja myślę, że to jest kwestia wiosny, już jest gotowy projekt ustawy w tym zakresie. Bardzo powinien być procedowany - wskazał.



To jest jednak dopiero początek zmian w spółdzielniach mieszkaniowych tak, aby weszły na rynek mieszkaniowy bardziej - podkreślał nasz gość.

