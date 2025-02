Nielegalne składowiska odpadów. Wiceminister klimatu w RDC o założeniach dopłat

Do końca roku mają zniknąć pierwsze nielegalne składowiska odpadów. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska mówiła w Polskim Radiu RDC o założeniach dopłat do samorządów na likwidację takich miejsc. – Samorządy mają do końca listopada czas na uprzątnięcie tych odpadów – podkreśliła.