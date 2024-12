Maja Nowak o ważności wyborów prezydenckich: sama się w tym gubię po stokroć Adam Abramiuk 20.12.2024 12:29 W audycji „Polityka w południe” w Polskim Radiu RDC Maja Nowak, posłanka Polski 2050 mówiła, skąd propozycja Szymona Hołowni, żeby o ważności wyborów prezydenckich decydował cały skład Sądu Najwyższego. – Szymon Hołownia swoją propozycją chce pogodzić wszystkie strony i nie doprowadzić do najgorszego – tłumaczyła.

Maja Nowak, Polska 2050 (autor: RDC)

Posłanka Polski 2050 odniosła się do propozycji marszałka Sejmu, żeby o ważności wyborów prezydenckich stwierdzał cały Sąd Najwyższy. To dlatego, że część polityków i sędziów nie uznaje składu obecnej Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która zgodnie z prawem ma decydować o legalności wyborów.

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza odroczyła obrady ws. subwencji dla PiS do momentu wyjaśnienia statusu sędziów Izby. Po tej decyzji pojawiły się pytania, co z przyszłorocznymi wyborami.

Posłanka Nowak sama przyznała, że cała sprawa jest tak zawiła, że ciężko ją rozwiązać w prosty sposób.

– Ja słuchając tego wszystkiego, łapię się za głowę i sama się w tym gubię po stokroć. Uważam, że to jest zbyt zagmatwane. Nie powinniśmy pozwalać sobie na to, żeby wewnętrzne polityczne kłótnie doprowadzały do takich sytuacji, że wybory mogą być nieważne. To może nieść naprawdę poważne konsekwencje – tłumaczyła posłanka w rozmowie z Agnieszką Burzyńską.

Wybory prezydenckie zaplanowane są na wiosnę tego roku. Swój start ogłosili już Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Marek Jakubiak i Marek Woch.

