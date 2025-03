1600 plus na pierwsze dziecko? Norbert Pietrykowski: dla budżetu nie będzie to koszt Marta Hernik 06.03.2025 16:55 1600 zł plus na pierwsze dziecko - taki pomysł ma poseł Polski 2050 Norbert Pietrykowski. Polityk na naszej antenie przekonywał, że to dla budżetu państwa żaden koszt. Jak mówił, dodatkowe pieniądze na pierwsze dziecko byłoby impulsem dla bezdzietnych rodzin.

RDC

Norbert Pietrykowski z Polski 2050 uważa, że na pierwsze dziecko rodzice powinni dostawać nie 800, a 1600 plus. Taki pomysł przedstawił na naszej antenie w audycji „Polityka w południe”. Jak tłumaczył, chodzi o impuls.

- Na tą zachętę, na to, żeby po prostu ten impuls spowodować, żeby zachęcić w jakikolwiek sposób, bo jak rodzina ma pierwsze dziecko, to już łatwiej jest o to drugie - mówił poseł.



Jego zdaniem, zachęcenie rodzin do podjęcia decyzji o pierwszym dziecku może być kluczem do rozwiązania problemów demograficznych w Polsce.

- Jeżeli chodzi o dzietność, jesteśmy w katastrofalnej sytuacji. Na pierwszym miejscu w Europie jest Malta, na drugim miejscu jest pogrążona właśnie w wojnie Ukraina, a na trzecim miejscu jesteśmy my. Jest to tragedia. Dzieci nam z programu 800 plus ubywa. Dzieci kończą po prostu 18 lat i wypadają z programu 800 plus. A na ich miejsce nie przychodzą nowe dzieci - tłumaczył Pietrykowski.



Poseł przekonywał, że dla budżetu państwa nie jest to koszt.

- Jesteśmy w trakcie liczenia tego, ale już wiemy, że dla budżetu nie będzie to koszt, bo dzieci po prostu o wiele więcej ubywa z programu 800 plus niż do niego wchodzi - zaznaczył.



Na drugie i kolejne dziecko poseł proponuje utrzymać 800 zł świadczenia. Jego zdaniem, jeśli nie zwiększymy dzietności, w 2100 roku może nas być już tylko 15 mln.

