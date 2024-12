Zamieszanie w związku z przebudową S7 w gminie Załuski w powiecie płońskim Iwona Rodziewicz-Ornoch 09.12.2024 22:27 Mieszkańcy gminy Załuski alarmują o problemach z dojazdem do szkół i pracy w związku z przebudową trasy S7 w powiecie płońskim. Władze gminy o zamieszanie obwiniają wykonawcę o braku informacji na temat zmian w organizacji ruchu. GDDKiA zaś odpiera zarzuty.

Zmiany w związku z przebudową S7 (autor: Zdjęcie ilustracyjne/GDDKiA/FB)

W związku z przebudową S7 w gminie Załuski wprowadzono nową organizację ruchu. Jednak, jak twierdzą władze gminy, wykonawca, czyli GDDKiA nie poinformował o tym ani gminę, ani mieszkańców.

Na chaos i zamieszanie poskarżył się w mediach społecznościowych wójt gminy Załuski Kamil Koprowski. Napisał on o autobusie, który nie zabrał dzieci do szkoły. Wszystko z powodu zmiany organizacji ruchu. Skarżyli się rodzice i przewoźnicy.

– Że nie można dojechać do szkoły, autobusy rejsowe nie zatrzymują się, nie dowożą do szkół powiatowych i nie zabierają dzieci z przystanków – mówi zastępca wójta gminy Załuski Ilona Szulborska.

Przejazd w Korczewie został zamknięty, a do dyspozycji kierowców jest przejazd w Załuskach oraz wiadukt w Trębkach.

– Gdy zaczęliśmy szukać dokumentacji, o co chodzi z zamknięciem tych przejazdów w Kroczewie czy w Niepiekłach, właśnie tuż S7 na terenie gminy Załuski, okazało się, że żadnej informacji nie otrzymaliśmy od wykonawcy. W tej chwili czekamy na informacje – dodaje Szulborska.

Z kolei GDDKiA stanowczo twierdzi, że gmina została poinformowana o zmianie organizacji ruchu.

– Nieprawdą jest, że piątkowa, czyli 6 grudnia, zmiana w organizacji ruchu była dla wójta zaskoczeniem. Informacja o niej została wysłana do urzędu gminy 29 listopada. Następnie 3 grudnia wykonawca wysłał mailem kolejną informację do urzędu gminy o planowanych zmianach. Dodatkowo jeszcze w czwartek, 5 grudnia, wójt otrzymał SMS-em wyjaśnienia od kierownika budowy. W związku z tym prosimy o rzetelne informowanie społeczeństwa – mówi rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska.

Na drodze krajowej nr 7 między Płońskiem a Czosnowem trwają intensywne prace budowlane. Jak zaznacza Tarnowska, zmiany w organizacji ruchu są nieuniknione.

– Inwestycja polega na rozbudowie obecnej krajowej siódemki do parametrów trasy ekspresowej. Procentowe zaawansowanie robót przedstawia się następująco: odcinek Płońsk Południe – Załuski: 64 proc., Załuski – Modlin: 70 proc. i Modlin – Czosnów: 81 proc. W przypadku odcinka Płońsk Południe – Załuski termin umowny nie uległ zmianie, jest to maj 2025 roku, natomiast dla dwóch kolejnych zadań podpisane zostały aneksy wydłużające czas na ukończenie do sierpnia 2025 roku – informuje Tarnowska.

Kierowcy jadący drogą krajową nr 7 w powiecie płońskim muszą zachować szczególną ostrożność.

– Pasy ruchu są wąskie i oddzielone od siebie betonowymi barierami, a w wielu miejscach występują przewężenia jezdni łuki oraz wzniesienia. Często dokonywane są na trasie zmiany, np. sposób ubiegnięcia pasów ruchu dla danego kierunku. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność, bacznie przyglądać się oznakowaniu na drodze i tablicom informacyjnym, a także bezwzględnie stosować się do ograniczeń prędkości – mówi rzeczniczka płońskiej policji Kinga Drężek-Zmysłowska.

Dla kierowców uruchomiono również drogę serwisową na odcinku Załuski – Trębki. Tam również usytuowano przystanki autobusowe.

