Wybuch butli z gazem koło Płocka. Poszkodowany 80-latek Adam Abramiuk 13.07.2023 08:31 80-letni mężczyzna poszkodowany po wybuchu butli z gazem. Do zdarzenia doszło po 6 rano w niewielkim domu w miejscowości Zagroba w gminie Bielsk. Budynek w całości uległ zniszczeniu - relacjonuje Edward Mysera ze straży pożarnej w Płocku.

Straż pożarna (autor: Pixabay)

Wybuch butli z gazem w gminie Bielsk. Poszkodowany został 80-letni mężczyzna.

- Z relacji około 80-letniego mężczyzny wynikało, że wstał on rano i podczas odpalania kuchenki gazowej doszło do pożaru, wybuchu. Mężczyzna ma poparzoną znaczną część ciała, w związku z powyższym został zabrany do szpitala - mówi Edward Mysera.





Akcja strażaków już się zakończyła. Na miejscu policja ustala dokładne przyczyny zdarzenia.

