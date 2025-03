Wojsko będzie stacjonowało w Płocku? WOT szukają miejsca Katarzyna Piórkowska 27.03.2025 21:03 Jest szansa, że Wojska Obrony Terytorialnej będą stacjonowały w Płocku. Prezydent miasta rozmawiał z wiceministrem obrony Cezarym Tomczykiem o przeniesieniu batalionu z Pomiechówka. Miasto jest gotowe przekazać wojsku obiekty na osiedlu Trzepowo, z których już nie korzysta Akademia Mazowiecka. - Obecność żołnierzy WOT jest dla nas ważna ze względu na wiele zagrożeń - mówi prezydent Andrzej Nowakowski.

Wojsko (autor: 1. Warszawska Brygada Pancerna)

Wraca sprawa stacjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej w Płocku. Pierwsze rozmowy toczyły się w 2017 roku. Wtedy ostatecznie jednostka WOT powstała w Pomiechówku.

Prezydent Andrzej Nowakowski po rozmowie z wiceministrem obrony Cezarym Tomczykiem mówi, że teraz jest szansa na przeniesienie batalionu z Pomiechówka do Płocka.

- Tam będzie zupełnie inny oddział wojsk, a WOT szuka miejsca blisko Płocka i powrót nastąpił do rozmów w kontekście zagospodarowania terenu, który dzisiaj jest we władaniu Akademii Mazowieckiej, czyli Trzepowa, o którym rozmawiałem z wiceministrem Cezarym Tomczykiem - mówi Nowakowski.



Są to obiekty, z których Akademia Mazowiecka już nie korzysta.

Prezydent Płocka zaznacza, że obecność żołnierzy WOT jest dla miasta ważna ze względu na wiele zagrożeń.

- Chociażby powodziowe. W rejonie Płocka bardzo często mamy do czynienia z zagrożeniem powodziowym. Również obecność różnego rodzaju zagrożeń związanych z obecnością zakładów dużego ryzyka. A wojska obrony terytorialnej mogą służyć swoim wsparciem - mówi prezydent Andrzej Nowakowski

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Płocka

Tomasz Kominek - radny i kierownik delegatury urzędu marszałkowskiego - mówi, że służby marszałka województwa od dawna zabiegają o przeniesienie WOT do Płocka.

- Od kilku lat spotykaliśmy się z przełożonymi tej struktury działającej w subregionie płockim po to, żebyśmy na stałe mogli ich mieć ze względu na mnogość zagrożeń, które w Płocku mamy - wskazuje.



Starania prezydenta wspiera także radny PiS - Szymon Stachowiak. Jego zdaniem to poprawiłoby bezpieczeństwo płocczan.

- Wojsko Obrony Terytorialnej nie są tylko na czas wojny, ale są też na czas różnych kryzysów. Czasem mamy problemy z Wisłą plus funkcjonujemy w mieście strategicznym z krytyczną infrastrukturą, która jest jednym z pierwszych celów potencjalnego ataku, więc jak najbardziej całkowicie tę inicjatywę wspieram - mówi.





Na razie nie ma decyzji dotyczącej przeniesienia jednostki WOT do Płocka, ale prezydent spodziewa się, że zapadnie w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

