„To naprawdę kosztowna impreza”. Ile trzeba wydać na bal studniówkowy? Katarzyna Piórkowska 25.01.2025 16:34 Ciemny garnitur, koszula, długa suknia, buty, fryzjer, kosmetyczka – na pierwszym w życiu balu trzeba wyglądać elegancko, bo wspomnienia zostają na całe życie. – Studniówka to naprawdę duży wydatek – mówią rodzice maturzystów z płockich szkół.

Studniówka (autor: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie)

Studniówka to bal, który pamięta się do końca życia. Dlatego każdy chce wyglądać elegancko i modnie. Liczy się nie tylko ciemny garnitur i długa suknia. Ważne jest także upięcie włosów i makijaż.

To wszystko jednak kosztuje – przyznają rodzice maturzystów ze szkół w Płocku.

W Płocku za wstęp na studniówkę trzeba zapłacić średnio od 400 do 450 zł od osoby, to w połączeniu ze strojem na bal to wydatek ok. 2 tys. zł.

