Stadion w Płocku już dostępny dla miłośników sportu [ZOBACZ] Izabela Stańczak 03.01.2024 16:42 Z poślizgiem, ale nareszcie jest. Stadion miejski w Płocku już dostępny dla amatorów sportu. Jest mnóstwo zaplecza i infrastruktury, dzięki której będą mogły odbywać się wszystkie konkurencje lekkoatletyczne - mówi Konrad Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zarządza obiektem.

4 Stadion w Płocku (autor: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka)

Miłośnicy sportów lekkoatletycznych mogą już korzystać ze Stadionu Miejskiego im. Szymańskiego w Płocku. Do dyspozycji jest m.in. 8-torowa bieżnia o długości 400 metrów. Z jakich jeszcze elementów można korzystać, wylicza Konrad Kowal z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

- Ze skoczni do skoku w dal, trójskoku razem z rozbiegami, skoczni do skoku wzwyż, rów z wodą, rzutnia do rzutu dyskiem i młotem, rzutnia do rzutu oszczepem, rzutnie do pchnięcia kulą, skocznie do skoku o tyczce. Jest to mnóstwo zaplecza i infrastruktury, dzięki której będą mogły odbywać się wszystkie konkurencje lekkoatletyczne - mówi.



Prace w obiekcie przy ul. Sportowej miały zakończyć się we wrześniu.

- Było lekkie obsunięcie w przypadku bieżni lekkoatletycznej, jednakże udało się wszystko dopiąć. Cała inwestycja kosztowała około 8 mln zł brutto, z czego 2,5 mln zł otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pozostała kwota pochodziła z budżetu miasta - tłumaczy Kowal.

Zmiany, które zostały wprowadzone, były konsultowane z przedstawicielami klubów sportowych, których zawodnicy docelowo będą na stadionie trenować.

