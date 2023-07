Prawie 30 kartonów z dokumentacją w ratuszu w Płocku. Jest projekt sali koncertowej i Nowego Rynku

Krok bliżej do powstania sali koncertowej na Nowym Rynku i zagospodarowania placu w Płocku. Do prezydenta miasta trafiły projekty wykonawcze. Zajmują one łącznie 28 kartonów. Teraz przyszedł czas na weryfikację i wprowadzanie ewentualnych poprawek. Urzędnicy mają na to 30 dni. Z początkiem września ma być znany kosztorys inwestycji.