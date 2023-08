Płockie ZOO szuka imion dla lampartów perskich Katarzyna Piórkowska 16.08.2023 19:39 Dwa młode lamparty perskie czekają na imiona. Maluchy, które przyszły na świat 3 lipca w płockim ogrodzie zoologicznym, wciąż są bezimienne, dlatego ZOO ogłosiło konkurs na wymyślenie ciekawych imion dla braci. Czasu na zgłoszenie propozycji jest niewiele - tylko do północy w niedzielę 20 sierpnia.

W Płockim ZOO na świat przyszły lamparty perskie (autor: Iza Sławińska)

Jak będą nazwane lamparty perskie, które niedawno przyszły na świat w płockim ZOO? To zależy od pomysłowości uczestników konkursu na imiona dla cętkowanych maluchów.

- To jest dwóch chłopców. Do niedzieli, do północy, do 20 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia i na stronie facebookowej prosimy wpisywać pod informacją o konkursie. Dwa imiona męskie. Nasi opiekunowie zwierząt będą potem wybierać te imiona i takie im nadamy. Zaprosimy laureatów, żeby zostali honorowymi chrzestnymi - mówi prezes ZOO Krzysztof Kelman



Autorzy wybranych propozycji imion dostaną także nagrody. Imiona powinny być związane z Polską, bo zostaną lampartami na zawsze, a te gdy dorosną, opuszczą Płock i zamieszkają w którymś z ogrodów za granicą.

Czytaj też: Mają puszyste futerko i błękitne oczy. W płockim ZOO urodziły się lamparty perskie