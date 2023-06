Jarmark Tumski od dziś w Płocku. Co w programie?

Płock przejmą we władanie kupcy, kolekcjonerzy, rycerze i kataryniarze. Dzisiaj rusza XV Jarmark Tumski. Do miasta przyjedzie ponad 400 wystawców. Będzie można kupić lub obejrzeć biżuterię, porcelanę, ubrania oraz regionalne produkty. Wydarzenie to, połączone z obchodami Dni Historii Płocka, potrwa do niedzieli. Planowane są m.in. koncerty, pokazy i warsztaty.