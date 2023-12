Płock wprowadzi Strefę Czystego Transportu? Miejska radna złożyła interpelację Izabela Stańczak 15.12.2023 13:02 Płocka radna reaguje na Strefę Czystego Transportu, którą wprowadzono w Warszawie. Wioletta Kulpa złożyła interpelację dotyczącą rejestracji starszych pojazdów w Płocku dla oszacowania ewentualnego problemu. Uzasadnia to tym, że wielu płocczan przyjeżdża do stolicy na leczenie, na studia czy w odwiedziny.

Strefa Czystego Transportu? (autor: Krzysztof Lisocki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Wioletta Kulpa, płocka radna, złożyła interpelację dotyczącą rejestracji starszych pojazdów w Płocku. Chce w ten sposób sprawdzić, czy strefa w stolicy jest problemem dla płocczan.

- Dowiemy się, jak dużej grupy płocczan problem z wjazdem do strefy będzie dotyczył. Wtedy będziemy mieli odzwierciedlenie w kontekście mieszkańców miasta Płocka, jak dużej grupy na dziś to będzie dotyczyło, czyli od 1 stycznia 2024 roku i w latach kolejnych. Bo jeśli to dotyczy kogoś za 6 lat, to żeby miał czas, aby pomyśleć o zakupie nowego samochodu, ale w perspektywie dłuższej a nie z dnia na dzień - mówi.





W interpelacji jest też pytanie do władz miasta, czy podobna strefa jest planowana w Płocku

- Nie mamy żadnych konkretnych planów związanych z wprowadzeniem Strefy Czystego Transportu. Płock jest miastem stosunkowo dobrze przewietrzalnym, w przeciwieństwie np. do Krakowa. Leżymy na wysokiej skarpie i cieszymy się zachodnimi wiatrami. Bardziej niepokojące dla nas jest to, że mamy także emisję przemysłową - odpowiada w imieniu władz Hubert Woźniak z biura prasowego urzędu miasta.

Pierwsze ograniczenia w związku ze Strefę Czystego Transportu zostaną wprowadzone w Warszawie w połowie przyszłego roku i dotyczyć będą najstarszych samochodów. Starszych niż 27 lat dla silników benzynowych i starszych niż 18 dla silników diesla.

