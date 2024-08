Lepszy dojazd do Sądu Rejonowego w Płocku. Rusza kompleksowy remont drogi Agnieszka Pazdecka-Maruszak 27.08.2024 21:29 Droga do Sądu Rejonowego w Płocku przejdzie przebudowę. Stan jezdni w tym miejscu pozostawiał wiele do życzenia. — Zmodernizowany zostanie fragment ul. Maneżowej i ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej — powiedział Polskiemu Radiu RDC Tomasz Żulewski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg. Prace potrwają 10 miesięcy.

Modernizacja ul. 8 Pułku Artylerii Lekkiej i łączącej się z nią ul. Maneżowej w Płocku (autor: UM Płock)

Zamiast zniszczonej ulicy osiedlowej – nowa nawierzchnia, chodniki i parkingi. Rusza remont drogi prowadzącej do Sądu Rejonowego w Płocku. Prace będą kompleksowe.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Tomasz Żulewski powiedział w rozmowie z Polskim Radiem RDC, jakie ulice będą modernizowane.

— Dokładnie przedłużenie ulicy Maneżowej, bo częściowo Maneżowa została wykonana w latach wcześniejszych i 8 Pułku Artylerii Lekkiej. Nie tylko do sądu. Jednocześnie będzie też dojazd między innymi do Włodkowica, do osiedla, które jest tam pobudowane — wymienił Żulewski.

Koszt inwestycji to 4,2 mln złotych. Prace potrwają do końca kwietnia przyszłego roku.

