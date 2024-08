Wydłuża się postępowanie w sprawie budowy ekranów akustycznych na trasie S17 Adrian Pieczka 26.08.2024 20:33 Wyniki pomiarów hałasu przy trasie ekspresowej w Wiązownie wydłużają postępowanie nakazujące budowę ekranów akustycznych na trasie S17 na odcinku Warszawa-Garwolin. Jak mówi RDC Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego – „musimy te dokumenty ponownie okazać stronom”. Urząd Marszałkowski wszczął postępowanie w kwietniu w związku z przekroczeniem norm hałasu, które wykazały zeszłoroczne pomiary.

Wydłuża się postępowanie w sprawie budowy ekranów akustycznych na trasie S17 (autor: gov.pl)

Są wyniki pomiarów hałasu przy trasie ekspresowej w Wiązownie. Tym samym wydłuża się postępowanie w sprawie budowy ekranów akustycznych na trasie S17.

W kwietniu Urząd Marszałkowski zwrócił się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z nakazem ich budowy. Wykonane pod koniec zeszłego roku pomiary hałasu na trasie wykazały przekroczenie norm na odcinku Warszawa-Garwolin.

– W toku postępowania pojawiły się nowe informacje – mówi Marcin Podgórski z Urzędu Marszałkowskiego.

– Wpłynęły do nas pomiary wykonane przez gminę Wiązowna. To tym samym sprawia, że musimy te dokumenty ponownie okazać stronom. Są to pomiary, na podstawie których będziemy orzekać, dlatego też Generalna Dyrekcja ma prawo do zapoznania się z tą dokumentacją. – mówi Podgórski.

Urząd szacuje, że decyzja w sprawie budowy ekranów akustycznych zostanie wydana do końca września.

