Pieniądze na remonty. Płock czeka na wnioski Katarzyna Piórkowska 09.12.2022 13:19 Można wyremontować dach, elewację, wymienić okna i drzwi. Płocki ratusz dofinansuje roboty remontowe i budowlane w zabytkowych budynkach na terenie całego miasta i w budynkach, które nie muszą być zabytkami. Wystarczy, że znajdują się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji czyli na osiedlach Stare Miasto i Kolegialna.

Pieniądze na remonty zabytków (autor: SZYMON LABINSKI/ UM Płock)

Wnioski z dodatkowymi dokumentami trzeba złożyć do końca roku - mówi Michał Balski, dyrektor wydziału architektury w urzędzie miasta.

- Jeżeli wniosek dotyczy wykonania prac remontowych, które wymagane są pozwoleniem na budowę, tudzież zgłoszeniem to też te dokumenty należy posiadać. Jeżeli są to prace, które nie wymagają takich zezwoleń to wystarczy sam projekt dotyczący zakresu prac i do tego musi być jeszcze kosztorys - wyjaśnia dyrektor.

Zakres prac może być bardzo duży - mówi Michał Balski dyr. wydziału architektury w urzędzie miasta.

- Dotyczy między innymi wzmocnienia konstrukcyjnego zabytków, kwestia wzmocnienia ścian, stropów, fundamentów, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej. Naprawa i wymiana dachu, łącznie z konstrukcją i pokrycia dachowego. No i to, co pewnie jest najbardziej widoczne to remont elewacji - dodaje.

Do podziału w przyszłym roku będzie blisko milion złotych. Tylko w ciągu ostatnich 5 lat przyznano 113 dotacji na łączną kwotę ponad 6,8 mln zł.

