Największy element do przebudowy Kompleksu Olefiny dotarł do Płocka Agnieszka Pazdecka-Maruszak 05.04.2023 15:52 Największy element potrzebny do budowy Kompleksu Olefiny na terenie PKN Orlen jest już w Płocku. Waży 850 ton i ma prawie 100 metrów długości. Ma być rozładowany już dzisiaj, ale na transport będzie trzeba jeszcze poczekać.

Jak mówi Jakub Zgorzelski, dyrektor operacyjny Hyundai Engineering Tecnicas Reunidas, trwają przygotowania do rozładunku.

- Barka dopłynęła dzisiaj na naszego nabrzeża Petrochemii. Przygotowujemy się obecnie do procedury rozładunku z barki i przeniesienia na ląd stały - tłumaczy.



Z nabrzeża na teren Orlenu gigantyczny element ma być transportowany po 20 kwietnia. W tej chwili trasa jest przygotowywana do przejazdu.

Uruchomienie za około dwa lata

Umowę na budowę kompleksu Olefin III w swym głównym zakładzie produkcyjnym w Płocku PKN Orlen podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r. Inwestycja ma potrwać w fazie budowy do początku 2024 r. Uruchomienie produkcyjne instalacji planowane jest na początek 2025 r.

Jak zapowiadał wcześniej koncern, w szczytowym okresie inwestycji przy budowie ma być zatrudnionych ok. 10 tys. pracowników, w tym ok. 6 tys. zagranicznych, z Korei Płd., Indii, Malezji, Pakistanu, Filipin, a także z Turcji i Turkmenistanu. Specjalnie dla nich niedaleko placu budowy powstaje obecnie miasteczko kontenerowe.

Według PKN Orlen, budowa kompleksu Olefin III to największa inwestycja petrochemiczna w naszym regionie Europy od 20 lat i zarazem kluczowy projekt dla rozwoju koncernu.

W lutym PKN Orlen informował, że na budowie kompleksu Olefin III trwają już pierwsze prace. Wcześniej, w styczniu do Polski dotarły drogą morską z Chin, a następnie barkami Wisłą do Płocka, pierwsze transporty urządzeń ponadgabarytowych dla instalacji. Transport ten zajął wtedy ok. 30 dni. Po rozładowaniu na nabrzeżu w Płocku elementy były przewożone nocą na plac budowy.

Największy transport pod koniec kwietnia

Koncern już wcześniej zapowiedział, że pod koniec kwietnia jest planowany transport największych elementów dla kompleksu Olefin III, które mają wymiar dłuższy niż boisko do gry w piłkę nożną - ok. 120 metrów, a ich szerokość, wynosząca 9 metrów, porównywalna jest do wymiarów średnicy koła na środku boiska, przy czym waga tych elementów może sięgać nawet 850 ton.

Rozpoczynając budowę kompleksu Olefin III PKN Orlen zapewniał, iż na inwestycji tej skorzysta Płock i okoliczne gminy", gdyż jej realizacja "oznacza nowe miejsca pracy". "W wyniku realizacji projektu docelowo zatrudnienie w PKN Orlen wzrośnie o ok. 580 etatów" - informował koncern.

PKN Orlen zwraca też uwagę, że cała inwestycja wygeneruje dla budżetu państwa podatki w wysokości 160 mln zł rocznie, a jej efektem dla rodzimej gospodarki będzie zwiększenie dostępności petrochemikaliów bazowych, niezbędnych w wielu dziedzinach przemysłu, ograniczając w ten sposób konieczność ich importu.

Według koncernu, kompleks Olefin III przyniesie również korzyści dla środowiska – w momencie uruchomienia produkcji emisja dwutlenku węgla na tonę produktu zmniejszy się aż o 30 proc.

Autor: Agnieszka Pazdecka-Maruszak/PL