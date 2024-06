Pięć dni utrudnień w pow. płockim. Ruszyły Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym Agnieszka Pazdecka-Maruszak 19.06.2024 17:32 Dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2024. Zawodnicy przez dwa pierwsze dni pokonują prasę w Radzanowie w powiecie płockim. Z kolei od piątku do niedzieli start i meta przeniosą się do Płocka. Występować będą poważne utrudnienia w ruchu samochodowym. W samym mieście zamknięta zostanie czasowo część ulic, w tym w obrębie Starego Miasta i nad Wisłą.

Ruszyły Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym (autor: Płock UM)

Ponad 1000 zawodników i pięć dni zmagań. Rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym 2024.

To pierwsza tego typu impreza sportowa w historii Płocka i regionu. Jest to wyjątkowy, pięciodniowy wyścig, podczas którego polskie kolarki i kolarze w kilku kategoriach walczą o tytuł Mistrza Polski oraz miejsce w reprezentacji.

Organizator mistrzostw Dariusz Banaszek podkreśla, że w środę i czwartek start i meta znajduje się w Radzanowie w powiecie płockim.

— Dzisiaj mamy wyścigi młodzieżowe, czyli głównie mamy wyścigi juniorek, juniorów i młodzieżowców, czyli U23. Jutro mamy wyścigi Elite, czyli tych zawodowców, najlepszych polskich kolarzy — kobiety i mężczyźni plus taka atrakcyjna dyscyplina doszła — tandemy, czyli po dwie osoby. Z przodu zawodnik wyczynowy, z tyłu niedowidzący — wymienia Banaszek.

Już dziś na trasie Radzanowo — Płock występowały spore utrudnienia. Należy się ich spodziewać również jutro.

Start i meta przeniesione

Od piątku Mistrzostwa przeniosą się do Płocka. Start i meta będą znajdowały się na ul. Rybaki. Wyścigi będą się odbywały na pętli Płock — Maszewo Duże — Srebrna — Siecień — Brwilno — Maszewo i Płock. Na tej trasie będą utrudnienia.

W Płocku trasa kolarskich wyścigów o łącznej długości 34,5 km, prowadzić będzie ulicami Rybaki i Mostową przez Pl. Narutowicza, i dalej ulicami Teatralną, Małachowskiego, Stary Rynek, Kazimierza Wielkiego, Nowowiejskiego, ponownie Kazimierza Wielkiego, a następnie Szpitalną. Poza granicami miasta kolarskie zmagania przebiegać będą w Maszewie Dużym, Kobiernikach i Lasotkach, a także w Siecieniu i Brwilnie.

Utrudnienia w Płocku

Od 21 do 23 czerwca ruch drogowy na trasie wyścigu na terenie Płocka - jak informuje Urząd Miasta - zostanie całkowicie wyłączony na czas kolarskich zmagań. W tym czasie przejazdy i przejścia na skrzyżowaniach zagrodzą metalowe barierki. Nieco inaczej będzie poza Płockiem, gdzie ruch drogowy będzie wstrzymywany tylko na czas przejazdu zawodników.

„Na trasie wyścigu nie będzie można parkować. Do czwartku 20 czerwca, do godz. 8., organizatorzy ustawią znaki zakazu zatrzymywania się i postoju w wybranych miejscach. Warto zwrócić uwagę na to, gdzie staną, ponieważ zaparkowane na trasie wyścigu w niedozwolonym miejscu samochody, będą odholowywane” - zapowiada Urząd Miasta.

Zamknięcia ulic

W Płocku 21 i 22 czerwca ulice na trasie wyścigu kolarskiego będą zamykane o godz. 10.30, przy czym ruch samochodowy będzie tam wznawiany sukcesywnie między godz. 17. a 17.15, w zależności od tego, w jakim tempie zawodnicy będą kończyć zmagania i dojeżdżać do mety na ul. Rybaki. Z kolei 23 czerwca trasa wyścigu zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego o godz. 9. z planowanym otwarcie około godz. 18.30.

„O możliwości dotarcia pojazdami do katedry lub kościoła farnego na uroczystość zawarcia małżeństwa zdecydują służby porządkowe” - zaznaczył Urząd Miasta. Wspomniał również, aby już w nocy z 20 na 21 czerwca nie pozostawiać samochodów na parkingach na Pl. Narutowicza i przy ul. Małachowskiego, „ponieważ w trakcie wyścigu kolarskiego nie będzie można stamtąd wyjechać”.

Trasa Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w Płocku znajduje się w jego najstarszej części z licznymi zabytkami, jak katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - największa nekropolia Piastów w Polsce czy najstarsza szkoła w kraju i jedna z najstarszych w Europie, istniejąca nieprzerwanie od 1180 r. - obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Wraz z bulwarami nad Wisłą to najczęściej odwiedzane miejsca przez mieszkańców miasta oraz turystów, zwłaszcza w dni wolne.

