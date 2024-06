Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym przenoszą się do Płocka [UTRUDNIENIA] Agnieszka Pazdecka-Maruszak 21.06.2024 08:17 Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym od dziś w Płocku. Wiąże się to z utrudnieniami w ruchu. Ostatnie dwa dni zmagań odbywały się na drogach powiatu. Były wyścigi młodzieżowe, zawodowców i tandemy.

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Szosowym (autor: RDC)

Dziś o 10.15 oficjalne otwarcie Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w Płocku.

- Start i meta znajdują się na ul. Rybaki – mówi Dariusz Banaszek, organizator mistrzostw. - Zaczynamy wyścigi ze startu wspólnego. Wyścig tandemów, również wyścig juniorski U-23 młodzieżowy, w którym będą ci młodzieżowcy mogli również startować w niedzielę z Elitą, bo mają powyżej już 20 lat - tłumaczy.



- Jutro swoich sił spróbować będzie mógł każdy chętny – podkreśla Dariusz Banaszek. - A sobota to są wyścigi juniorek, juniorów, amatorów. Będą mogli startować wszyscy mieszkańcy powiatu płockiego i Polski, amatorzy i mastersi, którzy przejadą trasą mistrzostw Polski - wskazuje.



W niedzielę najważniejsze wyścigi i największe emocje - Elita Kobiet i Elita Mężczyzn na dystansie 241,5 km.

Zmiany w ruchu

Od 21 do 23 czerwca ruch drogowy na trasie wyścigu na terenie Płocka - jak informuje Urząd Miasta - zostanie całkowicie wyłączony na czas kolarskich zmagań. W tym czasie przejazdy i przejścia na skrzyżowaniach zagrodzą metalowe barierki. Nieco inaczej będzie poza Płockiem, gdzie ruch drogowy będzie wstrzymywany tylko na czas przejazdu zawodników.

„Na trasie wyścigu nie będzie można parkować. Do czwartku 20 czerwca, do godz. 8., organizatorzy ustawią znaki zakazu zatrzymywania się i postoju w wybranych miejscach. Warto zwrócić uwagę na to, gdzie staną, ponieważ zaparkowane na trasie wyścigu w niedozwolonym miejscu samochody, będą odholowywane” - zapowiada Urząd Miasta.

Zamknięcia ulic

W Płocku 21 i 22 czerwca ulice na trasie wyścigu kolarskiego będą zamykane o godz. 10.30, przy czym ruch samochodowy będzie tam wznawiany sukcesywnie między godz. 17. a 17.15, w zależności od tego, w jakim tempie zawodnicy będą kończyć zmagania i dojeżdżać do mety na ul. Rybaki. Z kolei 23 czerwca trasa wyścigu zostanie zamknięta dla ruchu samochodowego o godz. 9. z planowanym otwarcie około godz. 18.30.

„O możliwości dotarcia pojazdami do katedry lub kościoła farnego na uroczystość zawarcia małżeństwa zdecydują służby porządkowe” - zaznaczył Urząd Miasta. Wspomniał również, aby już w nocy z 20 na 21 czerwca nie pozostawiać samochodów na parkingach na Pl. Narutowicza i przy ul. Małachowskiego, „ponieważ w trakcie wyścigu kolarskiego nie będzie można stamtąd wyjechać”.

Trasa Mistrzostw Polski w Kolarstwie Szosowym w Płocku znajduje się w jego najstarszej części z licznymi zabytkami, jak katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - największa nekropolia Piastów w Polsce czy najstarsza szkoła w kraju i jedna z najstarszych w Europie, istniejąca nieprzerwanie od 1180 r. - obecnie Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Wraz z bulwarami nad Wisłą to najczęściej odwiedzane miejsca przez mieszkańców miasta oraz turystów, zwłaszcza w dni wolne.

