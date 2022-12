Ferie zamiast Ogrodów Świateł. Orlen zmienia świąteczną ofertę Katarzyna Piórkowska 07.12.2022 14:47 Nie będzie w tym roku Ogrodów Świateł i paczek bożonarodzeniowych dla płockich seniorów. Zamiast tego Orlen zaprosi najmłodszych mieszkańców Płocka i okolic na ferie zimowe.

Ferie zamiast Ogrodów Świateł (autor: pxhere.com)

Trwają prace nad przygotowaniem programu dwóch pięciodniowych turnusów - mówi Wioletta Kulpa - szefowa działu sponsoringu społecznego w Orlenie

- Każdy rodzić, lub opiekun prawny będzie mógł zgłosić dziecko do udziału w takich feriach zimowych i będą one ogłaszane zarówno na stronach internetowych jak i w naszych lokalnych mediach, po to żeby jak najszerzej dotrzeć z tą informacją do wszystkich mieszkańców Płocka i okolic - dodaje Kulpa.

Ferie będą bezpłatne. Na zlecenie Orlenu zajęcia dla pół tysiąca dzieci zorganizują płockie stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. W planach między innymi park linowy, wyjścia do kina i na basen.

Seniorom zamiast paczek świątecznych Orlen zaproponuje udział w wydarzeniach kulturalnych.

Czytaj też: Płocki Pałac Ślubów doczeka się renowacji