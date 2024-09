Ciało mężczyzny na plebanii w Drobinie. Kuria o krokach podjętych wobec księdza

Po tym, jak w mieszkaniu duchownego na plebanii w Drobinie znaleziono zwłoki mężczyzny, został on usunięty z funkcji wikariusza i opuścił parafię. Choć mężczyzna nadal jest księdzem, to nie może wykonywać żadnych obowiązków duszpasterskich, w tym spowiadać. Mszę może odprawiać bez udziału wiernych. Jak przekazała rzeczniczka Kurii Diecezjalnej Płockiej dr Elżbieta Grzybowska, powołany przez biskupa płockiego zespół do wyjaśnienia sprawy zwłok znalezionych na plebanii pracuje.