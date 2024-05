Modernizacja ul. Chopina w Płocku. Od jutra zmiany w okolicy dworca Izabela Stańczak 27.05.2024 21:42 Rusza ostatni etap prac przy modernizacji ul. Chopina w Płocku. Będą częściowe utrudnienia i zmiana organizacji ruchu w okolicach dworca. Ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, choć z kilkoma wyjątkami, które umożliwią korzystanie z funkcjonujących w tym rejonie obiektów i nieruchomości.

Modernizacja ul. Chopina w Płocku. Od jutra zmiany w okolicy dworca (autor: UM Płock)

We wtorek 28 maja drogowcy zaczynają ostatni etap modernizacji ul. Chopina w Płocku na wysokości dworca autobusowego.

- Ulica zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego, choć z kilkoma wyjątkami – mówi Hubert Woźniak z biura prasowego ratusza. - Musimy zamknąć jedną jezdnię ulicy Chopina. Zamykamy jezdnię zachodnią, czyli tą, która krzyżuje się bezpośrednio z ulicą Dworcową i ulicą Mickiewicza. Druga jezdnia pozostaje częściowo przejezdna. Będzie dopuszczony tam ruch pojazdów budowy, autobusów, osób, które muszą dojechać w rejon dworca i tam funkcjonujących obiektów - tłumaczy.



Zmienią się trasy autobusów Komunikacji Miejskiej. Linie nr 20, 26 nie dojadą do dworca, pojadą ul. Otolińską i Al. Jachowicza. Linie nr 14, 18, 25 oraz 32 natomiast pojadą objazdem przez ul. Obrońców Płocka 1920 roku (na odcinku między Mickiewicza a Chopina). Linie podmiejskie (od 100 do 104, od 110 do 112 oraz 140) nie skręcą w Dworcową. Na dworzec pojadą ul. Otolińską i Chopina. Nocna N1 pojedzie Al. Jachowicza, ul. Otolińską, Chopina do dworca, gdzie będzie zawracać, by wrócić do Otolińskiej i dojechać do ul. Banacha.

Jak zmieni się okolica dworca?

Modernizacja ul. Chopina jest kompleksowa

- Jest to ważna inwestycja, bo polega ona przede wszystkim na budowie kanalizacji deszczowej, podnosi więc nasze bezpieczeństwo, bo zmniejsza ryzyko zalewania ulic. Przy tej okazji układamy też nową nawierzchnię, chodniki, oświetlenie, poprawiamy drogę rowerową - wskazuje Woźniak.



Po zakończeniu prac czekają nas bardzo duże zmiany w organizacji ruchu. Największa z nich zakłada, że rozdzielająca dziś jezdnie ul. Chopina centralna wyspa zieleni zostanie powiększona (wydłuży się niczym cygaro) i zacznie funkcjonować jako duże rondo.

Ostatni odcinek Chopina zostanie zamknięty jutro po porannym szczycie. Prace przy sprzyjającej pogodzie potrwają do połowy lipca.

