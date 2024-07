„To tutaj Probierz popełnił błąd”. D. Dziekanowski o porażce Polaków na Euro Miłosz Kuter 04.07.2024 18:46 Były piłkarz reprezentacji Polski Dariusz Dziekanowski ocenił w audycji „Strefa Euro” postawę polskich piłkarzy podczas mistrzostw Europy. Jego zdaniem selekcjoner Michał Probierz podjął złe decyzje dotyczące wyboru składu na poszczególne spotkania. — Kilku zawodników to były złe wybory. Trener mieszał tym składem i tak naprawdę widać było też na mistrzostwach, że nie jest zdecydowany i przekonany do pewnych zawodników — stwierdził.

Dariusz Dziekanowski w RDC (autor: RDC)

Występ Polaków na Euro i nadchodzące ćwierćfinały rozgrywek mistrzostw Europy były tematami 21. odcinka „Strefy Euro” na antenie RDC.

Gość specjalny — Dariusz Dziekanowski, były piłkarz reprezentacji Polski i były trener — ocenił postawę Biało-Czerwonych na Euro i wskazał, gdzie jego zdaniem selekcjoner Michał Probierz popełnił błąd. Według byłego reprezentanta Polski, trener podjął złe decyzje dotyczące wyboru składu na poszczególne spotkania.

Polacy pożegnali się z mistrzostwami Europy już po trzech spotkaniach w fazie grupowej. Biało-Czerwoni nie wygrali ani jednego meczu. Dariusz Dziekanowski wskazał w audycji „Strefa Euro”, że w pewnym stopniu za porażkę odpowiada trener.

— Z tymi wyborami było nie najlepiej, dlatego że kilku zawodników to były złe wybory. Trener mieszał tym składem i tak naprawdę widać było też na mistrzostwach, że nie jest zdecydowany i przekonany do pewnych zawodników. To jest chyba największy błąd, bo mamy plan pewien, mamy cel. Czyli wybrać najlepszych na daną pozycję plus, żeby funkcjonowali jako drużyna — powiedział Dziekanowski.

Mistrzostwa Europy w Niemczech, już bez Polaków, wchodzą w decydującą fazę. Jutro o godzinie 18:00 w ćwierćfinale gospodarze turnieju zmierzą się z Hiszpanami. O godzinie 21 wicemistrzowie świata, Francuzi zagrają z reprezentacją Portugalii.

