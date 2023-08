Porażka Radomiaka w 6. kolejce Ekstraklasy. Stal wygrała 2:0 RDC 25.08.2023 20:04 W piątkowym spotkaniu ekstraklasy piłkarskiej PGE FKS Stal Mielec pokonała na własnym stadionie Radomiaka Radom 2:0. Choć po przerwie inicjatywę miał Radomiak, to jednak nie zdołał zdobyć nawet jednej bramki.

Radomiak przegrał ze Stalą (autor: Darek Delmanowicz/PAP)

Radomiak Radom przegrał ze Stalą Niemiec 2:0 w 6. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy.

Zespół z woj. podkarpackiego objął prowadzenie w 22. minucie. Po wrzutce z rzutu wolnego Krystiana Getingera "zaspała" defensywa zespołu z Mazowsza i Bert Esselink głową umieścił piłkę w siatce.

Gdy wydawało się, że do przerwy utrzyma się wynik 1:0, Stal popisała się skuteczną kontrą. Po źle rozegranym przez Radomiaka rzucie rożnym piłka trafiła do Koki Hinokio. Ten zagrał do Łukasza Gerstensteina, który po długim rajdzie celnie strzelił.

Po przerwie inicjatywę miał Radomiak, ale nie zdołał zdobyć nawet jednej bramki.

W 56. min Luizao oddał piękny strzał, ale Mateusz Kochalski zdołał jedną ręką odbić piłkę.

Dziesięć minut później radomski golkiper o mało nie sprezentował bramki Stali. Po dośrodkowaniu Hinokio wypuścił piłkę z rąk. Jednak blisko niego był Mike Cestor, który wyjaśnił sytuację.

W 78. min. w polu karnym Stali powstało olbrzymie zamieszanie, po strzale Leonardo Rochy piłka odbiła się od poprzeczki.

W drużynie z Radomia bronił młodzieżowiec Albert Posiadała (zresztą nie pierwszy raz w tym sezonie). Na ławce był inny młody bramkarz Krzysztof Bąkowski (czeka na debiut w ekstraklasie). Przed sezonem do Legii Warszawa odszedł bramkarz Gabriel Kobylak, zaś Filip Majchrowicz ma spędzić resztę sezonu w szwedzkim zespole Allsvenskan (przejście na zasadzie wypożyczenia).

