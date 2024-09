Polonia Warszawa zagra dziś z liderem I ligi. „To będzie nasz najlepszy mecz sezonu” Łukasz Starowieyski 29.09.2024 11:27 Wielkie wyzwanie przed Polonią Warszawa. Piłkarze "Czarnych Koszul" zmierzą się dziś z niepokonanym dotąd liderem I ligi, Bruk-Betem Termalicą Nieciecza.

RDC

- Wierzę, że zagramy najlepszy mecz sezonu - mówił trener drużyny Mariusz Pawlak w "Magazynie Sportowym RDC". - Gramy z liderem, gramy z zespołem naprawdę dobrej półki, jeżeli chodzi o pierwszą ligę. No ale to są też ludzie i Polonia będzie chciała zagrać swoje najlepsze spotkanie w tej rundzie - dodał.

Warszawski zespół ostatnio jest "na fali" i wygrał 4 ostatnie mecze ligowe. Teraz poprzeczka poszła w górę. Tydzień po spotkaniu z liderem "Czarne Koszule" czeka mecz z wiceliderem - Wisłą w Płocku.

- Nie boimy się żadnego rywala - zapewnia Pawlak. - Mówię o jednym słowie bardzo głośno i jest to odwaga. Jest to dla mnie ważne. Nie patrząc na przeciwnika - Termalica, Wisła Płock, później ŁKS, to jeżeli będziemy wychodzić z tunelu odważni, to z pierwszym gwizdkiem będziemy zapominać jaki przeciwnik gra z nami. Musimy wychodzić z głową w górze na każdy mecz - podkreśla.

Po 10 kolejkach I ligi Polonia Warszawa jest na 9 miejscu w tabeli. Mecz z Niecieczą rozpocznie się o godz. 14.30.

Czytaj też: Podział punktów przy Łazienkowskiej. Legia Warszawa zremisowała z Górnikiem Zabrze