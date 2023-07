Trener Polonii w RDC: Przede wszystkim musimy się utrzymać w 1. lidze RDC 28.07.2023 15:52 Główny cel – utrzymanie i stabilizacja. Trener Polonii Warszawa Rafał Smalec mówił w Magazynie Sportowym RDC o aspiracjach jego drużyny na najbliższe rozgrywki piłkarskiej 1. ligi. W niedzielę Polonia zagra z Wisłą Kraków. To będzie ich pierwsze spotkanie po 10 latach.

Trener Polonii Warszawa Rafał Smalec w Magazynie Sportowym (autor: RDC)

Polonia Warszawa w ubiegłym sezonie wróciła na zaplecze Ekstraklasy. Drogę w tym kierunku zaczęła z niższych klas po problemach finansowych sprzed 10 lat.

– Po dwóch awansach, które za nami, wydaje się, że potrzebna jest stabilizacja i złapanie oddechu. Nie chciałbym być minimalistą, ale muszę realnie patrzeć na to, co przed nami. Spokojne utrzymanie w gronie pierwszoligowców to jest nasz podstawowy cel i to jest najważniejsze. Co dla nas przygotują rozgrywki i co będziemy mogli więcej, zobaczymy – powiedział w Magazynie Sportowym RDC trener Polonii Rafał Smalec.

W poprzednim meczu Polonia przegrała 2:3 z GKS Tychy, mimo że prowadziła 2:0 już w dziesiątej minucie spotkania.

W najbliższą niedzielę – po 10 latach – ponownie zmierzy się z Wisłą Kraków.

