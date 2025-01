Za nieodpowiedni „bagaż” w samochodzie grozi im do 3 lat więzienia. Trzech mężczyzn z zarzutami Adam Abramiuk 16.01.2025 10:02 Nie miał uprawnień do prowadzenia auta. Miał za to ukryte w aucie narkotyki. Policjanci z Piaseczna zatrzymali 29-latka i jego dwóch kolegów. Usłyszeli już zarzuty.

Za nieodpowiedni „bagaż” w samochodzie grozi im do 3 lat więzienia. Trzech mężczyzn z zarzutami (autor: Policja w Piasecznie)

Interwencja policji w Piasecznie. Mundurowych na ul. Jana Pawła II zainteresował jeden samochód, który zatrzymali do kontroli drogowej.

- Za jego kierownicą siedział 29-letni mieszkaniec Piaseczna, który na fotelu kierowcy znaleźć się nie powinien, ponieważ nie posiadał do tego uprawnień. Wszyscy trzej mężczyźni już od samego początku kontroli drogowej zachowywali się nad wyraz nerwowo. Policjanci natomiast szybko ustalili, co jest tego powodem, a były nimi narkotyki - mówi Magdalena Gąsowska z Komendy Powiatowej Policji.

- Policjanci znaleźli je zarówno w schowku auta, jak też na fotelu pasażera, skrzętnie ukryte w opakowaniu po papierosach oraz przy 29 i 32-latku. Od kierującego pobrano również krew do badania, by ustalić, czy nie kierował on pojazdem pod wpływem środków odurzających - dodaje policjantka.



Wszyscy mężczyźni usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 29-latek odpowie za kierowanie pojazdem, pomimo braku uprawnień.

